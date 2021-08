Am Sonntag erwartet uns ein Topspiel der 2. Bundesliga. Der Tabellenzweite Dynamo Dresden empfängt den Dritten SC Paderborn. Beide Teams stehen überraschend weit oben in der Tabelle. Mit Dynamo Dresden hätte wohl niemand gerechnet. Die Dresdner stehen völlig verdient weit oben. Bisher haben sie noch kein Spiel verloren, und das soll gegen den SC Paderborn so bleiben. Die „Kathedrale des Ostfußballs“ begeistert mit Offensivfußball und Leidenschaft. Das tut der SC Paderborn jedoch auch. Beide Mannschaften haben die zweitbeste Offensive der Liga. Paderborn hat der Wechsel auf der Trainerbank gut getan. Unter Neu-Coach Lukas Kwasniok hatte Paderborn, wie Dynamo Dresden, in der Liga noch kein einziges Mal das Nachsehen. Im letzten Spiel konnten sie gegen FC St. Pauli mit 3:1 gewinnen. Nun erwartet sie mit Dresden eine Mannschaft, die im kollektiv nach hinten arbeitet, und vorne zielstrebig ihre Chancen erspielt. Bereits am 6. August trafen im DFB-Pokal die Teams aufeinander. Dort hatte Dresden mit 2:1 die Nase vorne. Wie sieht es dieses Mal aus?

SG Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07: Zuschauer, Anstoß, Spielort, Tickets

Das Topspiel zwischen Dresden und Paderborn findet am Sonntag, den 29.08.2021, um 13:30 Uhr statt. Im Robert-Hartig-Stadion werden 15.000 Zuschauer erwartet. Wer sich das live vor Ort ansehen möchte, muss etnweder genesen, getestet oder geimpft sein.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Free-TV und Live-Stream: Wo wird das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga übertragen?

Das Tospiel am Sonntag zwischen Dynamo Dresden und SC Paderborn wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht.

