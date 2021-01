Der Teaser für eine neue Staffel von „Sex and the City“ wurde jetzt veröffentlicht und die Vorfreude der Fans steigt ins Unermessliche. Die Geschichte um die vier Freundinnen aus New York soll endlich fortgesetzt werden.

Die Serie lief Anfang der 2000er und begeisterte Fans weltweit. Auch die zwei Filme waren Kassenschlager. Doch obwohl diese bereits zehn Jahre zurückliegen, ist das Interesse immer noch riesig. HBO Max wird dieses Jahr deshalb eine weitere Staffel produzieren.

Start der neuen Staffel „Sex and the City“

HBO Max hat den Drehstart in New York für das späte Frühjahr geplant. Ob die Serie in den Staaten noch in diesem Jahr anläuft ist nicht bekannt. Spätestens 2022 sollte es dann soweit sein. Zehn Folgen mit einer Länge von ca. 30 Minuten soll es geben. Nach den ersten sechs Staffeln, die von 1998 bis 2004 liefen, ist das dann die siebte Staffel. Fans der Serie können die Zeit bis zum Start nutzen und die 94 Folgen nochmals bingen.

Handlung: Darum soll es in „Sex and the City“ gehen

Das Revival soll den drei Freundinnen auf ihrer Reise „von der komplizierten Realität von Leben und Freundschaften in ihren Dreißigern“ zu der „noch komplizierteren Realität“ ab 50 folgen, heißt es in einer Mitteilung.

Auf Instagram postete Sarah Jessica Parker den Teaser. Dazu schrieb sie: „Ich kann nicht anders, als mich zu fragen...wo sind sie jetzt?“

Cast von „Sex and the City“

Sarah Jessica Parker (55), Cynthia Nixon (54) und Kristin Davis (55) sind als Schauspielerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord. Nur auf Kim Cattrall (64), die Samantha Jones spielt, müssen Fans leider verzichten. Das sind die drei Freundinnen im Cast:

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon)