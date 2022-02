Serkan Yavuz ist ein Reality-TV-Darsteller, der vor allem durch die RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ und seine zweimalige Teilnahme an „Bachelor in Paradise“ bekannt wurde. Im Jahr 2020 war er dann in Deutschlands berühmtester TV-WG „PromiBig Brother“ zu sehen und stieg beim „Sat.1 Promiboxen“ in den Boxring.

Doch wer ist Serkan Yavuz eigentlich? Hat er eine Freundin? Wo wohnt er? Alle Infos rund um Samira Klampfl, Alter, „Prominennt getrennt“ und Co. findet ihr hier im Überblick.

Serkan Yavuz im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten über Serkan Yavuz aus einen Blick:

Name: Serkan Yavuz

Serkan Yavuz Beruf: Reality-TV-Teilnehmer

Reality-TV-Teilnehmer Geburtstag: 24.03.1993

24.03.1993 Alter: 28

28 Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Regensburg

Regensburg Wohnort: Regensburg

Regensburg Größe: 183 cm

183 cm Ex-Partner: Carina Spack

Carina Spack Freundin: Samira Klampfl

Samira Klampfl Instagram: serkan_yavuz

Serkan Yavuz: Herkunft

Viel ist über den Reality-TV-Darsteller nicht bekannt. Doch im Netz fragen sich viele wo Serkan Yavuz’ Eltern herkommen? Der in Regensburg geborene 28-Jährige hat, wie der Name einigen verrät, türkische Wurzeln.

Serkan Yavuz bei „Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“ und Co.

Im Jahr 2019 nahm Serkan Yavuz an der RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ teil. Dort versuchte er das Herz von Gerda Lewis zu erobern. Doch kurz vor dem Finale musste er die Show verlassen. Im selben Jahr versuchte er sein Glück bei „Bachelor in Paradise“ und traf auf die Ex-„Bachelor“-Kandidatin Carina Spack. Die beiden gingen als Gewinnerpärchen aus der Show. Das Liebesglück hielt ein Jahr. Nach der Trennung des Paares nahm Serkan Yavuz erneut an „Bachelor in Paradise“ teil und traf auf seine Freundin Samira Klampfl.

2020 wagte er sich in Deutschlands berühmteste TV-WG „Big Brother“. Er verließ den TV-Container jedoch freiwillig. Anschließend stieg er beim „Sat.1 Promiboxen“ gegen „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan in den Boxring. Beim Boxkampf ging Yavuz als Sieger hervor, nachdem Sam Dylans Trainer in der vierten Runde das Handtuch warf.

Serkan Yavuz nimmt mit Ex Carina Spack an „Prominent getrennt“ 2022 teil

„Prominent getrennt“ auf RTL. In der Show nehmen acht Ex-Paare teil. In der neuen Sendung müssen die Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf 100.000 Euro Siegerprämie. Auch Serkan Yavuz und Im Februar startet das neue Formatauf. In der Show nehmen acht Ex-Paare teil. In der neuen Sendung müssen die Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance aufSiegerprämie. Auch Serkan Yavuz und Ex-Freundin Carina Spack nehmen an dem neuen Format teil.

Das Paar lernte sich einst in der Kuppel-Show „Bachelor in Paradise“ 2019 kennen und lieben. Die einstigen Teilnehmer gingen gut ein Jahr gemeinsam durchs Leben. Danach folgte das Beziehungs-Aus mit öffentlicher Schlammschlacht. Bei „Prominent getrennt“ trifft das ehemalige Liebes-Paar nun wieder aufeinander. Werden die Fäuste fliegen oder schaffen sie es als Team zusammenzuarbeiten und die Siegerprämie mit nach Hause zu nehmen?

Das Ex-Paar Serkan Yavuz und Carina Spack treffen bei „Prominent getrennt“ aufeinander.

© Foto: RTL / Seapoint

Serkan Yavuz und Freundin Samira Klampfl erwarten Nachwuchs

Bei Samira Klampfl und Serkan Yavuz hat es in der RTL-Show „Bachelor in Paradise“ 2021 gefunkt. Die dritte Staffel startete am 24. Oktober 2021, wurde allerdings wegen niedrigen Quoten nach drei Folgen aus dem RTL-Programm gestrichen und ist seitdem beim Streamingdienst RTL+ verfügbar. Doch auch wenn die Show kein Erfolg war, fanden Samira und Serkan ihr Liebesglück und erwarten in wenigen Monaten schon ihren ersten Nachwuchs. Die Baby-News verkündete das Paar kurz nach der Ausstrahlung der Show. Doch wie die beiden in einer ihrer Podcast Folgen von „Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel“ verrieten, war das Kind nicht geplant.