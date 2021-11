Es ist definitiv eine der größten TV-Ankündigungen des Jahres: Die Show „TV Total“ kehrt 2021 zurück. ProSieben hat jetzt das große Comeback bestätigt. Der Fokus liegt ab Mittwoch, 10.11.2021, dann vor allem auf ihm: Sebastian Pufpaff ist der neue Moderator. Damit tritt er in die zugegebenermaßen sehr großen Fußstapfen von Stefan Raab, dem Gründer der Show.

Wer ist der Kabarettist Sebastian Pufpaff? Hat er Frau und Kinder? In welchen Shows war er bislang zu sehen? Alle Infos zum neuen „TV Total“-Moderator findet ihr hier.

Sebastian Pufpaff Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Sebastian Pufpaff auf einen Blick:

Name : Malte Sebastian Pufpaff

: Malte Sebastian Pufpaff Beruf : Kabarettist, Moderator und Entertainer

: Kabarettist, Moderator und Entertainer Geburtstag : 15. September 1976

: 15. September 1976 Alter : 45 Jahre

: 45 Jahre Sternzeichen : Jungfrau

: Jungfrau Geburtsort : Troisdorf, NRW

: Troisdorf, NRW Wohnort: Bad Honnef

Bad Honnef Familienstand : verheiratet

: verheiratet Frau : Julia Pufpaff, geb. Skrzypczak, Beruf Urologin

: Julia Pufpaff, geb. Skrzypczak, Beruf Urologin Kinder : zwei Kinder (Tochter Josefine Julia geboren 2011, Sohn geboren 2014)

: zwei Kinder (Tochter Josefine Julia geboren 2011, Sohn geboren 2014) Instagram: sebastianpufpaff

Sebastian Pufpaff: Richtiger Name, Studium, Werdegang

Sebastian Pufpaff ist kein Künstlername, sondern der echte Name des Moderators. Nach eigenen Angaben kam er durch seinen Nachnamen zur Comedy. Zurückzuführen sei die Herkunft seines Namens auf hanseatische Schwarzpulverhändler.

Vor seiner Karriere als Kabarettist studierte Pufpaff zunächst von 1997 bis 2000 Rechtswissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach 2000 wechselte er den Studiengang und studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. In den Nullerjahren begann er zudem mit Comedy.

Sebastian Pufpaff: Frau und Kinder

Viel ist über das Privatleben des Moderators nicht bekannt. Sebastian Pufpaff ist verheiratet und hat zwei Kinder: eine Tochter und einen Sohn. Seine Frau Julia Pufpaff ist Urologin und arbeitet im Gesundheitsamt. Die Familie lebt in Bad Honnef.

Sebastian Pufpaff: Shows wie „Noch nicht Schicht“ auf 3sat

Folgende Shows moderierte und moderiert Sebastian Pufpaff:

„RTL-Shop“ (2004–2005)

„Wednesday Night Live“ im PAUKE-LIFE-Kultur-Bistro, Bonn

„Quatsch Comedy Club“ in Hamburg

„Pufpaffs Badeanstalt“ im Ebertbad Oberhausen

„Pufpaffs Happy Hour“ für 3sat und ZDFkultur

„Geht doch!“ für ZDF

„Noch nicht Schicht“ für 3sat

„TV Total“ für ProSieben

Bekannt ist der 45-Jährige darüber hinaus durch zahlreiche TV-Auftritte, beispielsweise in der „heute show“ oder bei „nuhr im Ersten“.

Für die Show „Noch nicht Schicht“, die er in der Corona-Zeit von März 2020 bis Juni 2021 in seinem Arbeitszimmer produzierte, erhielt Pufpaff in diesem Jahr den Grimme-Preis.

Youtube Das große Finale von „Noch nicht Schicht“ - Sebastian Pufpaff

„TV Total“ 2021: Comeback mit Moderator Sebastian Pufpaff

Am Montag, 08.11.2021, ließ ProSieben die Bombe platzen und bestätigte offiziell die Gerüchte über das Comeback von „TV Total“. Damit ist auch der Moderator der Neuauflage bekannt: Sebastian Pufpaff tritt in die Raab-Fußstapfen und moderiert die Show wöchentlich.

