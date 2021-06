Am 20. Juni 2021 treffen bei der EM 2021 die Schweiz und die Türkei ausaufeinander. Für diesieht es nach den beiden Niederlagen gegen Italien (0:3) und Wales (0:2) in der Vorrunde dernicht gut aus. Aber auch diehat gegen die italienische Nationalmannschaft verloren (0:3) und nur unentschieden gegen Wales gespielt (0:0). Für beide Teams geht es am Sonntag,, in Baku um „Alles oder Nichts“. Wer verliert, fliegt raus.