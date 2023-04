Am ersten „FilmMittwoch“ nach Ostern gibt es im Ersten ein „Schönes Schlamassel“. In der romantischen Komödie am 12.04.2023 möchte Daniel Anne imponieren, weshalb er sich kurzerhand als Jude ausgibt – mit Erfolg. Die beiden werden ein Paar. Doch aus Daniels Notlüge wird ein immer größeres Lügennetz, aus dem er nicht mehr herauskommt...

Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier in diesem Artikel.

„Schönes Schlamassel“: Sendetermine und Sendezeit

Im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“ laufen seit einigen Jahren die besten Filme aus Deutschland. Nach der Erstausstrahlung im September 2020 zeigt der Sender die Komödie „Schönes Schlamassel“ jetzt erneut.

Das sind die Sendetermine und Sendezeiten:

Mittwoch, 12.04.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Donnerstag, 13.04.2023, um 00:15 Uhr im Ersten

Gibt es „Schönes Schlamassel“ in der ARD-Mediathek?

Wer den Film nicht im linearen Fernsehen verfolgen kann, hat Glück: Schon seit dem 05.04.2023 ist „Schönes Schlamassel“ in der ARD-Mediathek kostenlos als Stream verfügbar.

Worum geht es in „Schönes Schlamassel“?

Anne, ihre Freundin Laura, Daniel und sein Freund Tobias sind in voller Feierlaune. Tobi ist ein jüdischer Arzt und auch Anne hat sich in ihrem Buchladen auf jüdische Literatur spezialisiert. Nicht nur das, sondern sie ist ebenfalls ehrenamtliche Mitarbeiterin in einem jüdischen Altenheim und hilft dem Autor Schlomo Wisniewski bei der Recherche. Da Daniel Anne beeindrucken möchte, gibt er sich ebenfalls als Jude aus. Die beiden werden schnell ein Paar und er vertieft sich immer weiter in seine Lügen. Ihm ist klar, dass er ihr die Wahrheit sagen muss. Ob sie ihn danach noch genauso liebt wie davor?

Daniel (Maxim Mehmet) gibt sich als Jude aus, um Anne (Verena Altenberger) zu beeindrucken. Das Netz seiner Lügen wird immer größer.

© Foto: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Conradfilm

Das sind die Darsteller von „Schönes Schlamassel“

Der Cast von „Schönes Schlamassel“ zeigt einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft. Welche Darsteller im Film mitspielen, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Anne Braun – Verena Altenberger

Daniel Rubenbauer – Maxim Mehmet

Tobias Feinstein – Lasse Myhr

Laura Lorenz – Lisa Wagner

Oskar Braun – Peter Prager

Sandra Braun – Kirsten Block

Gerald Haas – Thomas Limpinsel

Esther Cohen – Monika John

Schlomo Wisniewski – Dieter Hallervorden

Lydia Goldberg – Erni Mangold

Rabbiner – Stefan Merki

Heimleiterin– Lilly Forgach

Bürgermeister – Gerhard Wittmann

Olivia – Vanessa Jung

Petra – Silke Franz

Barkeeper Ari – Younes Tissinte

Wann und wo wurde „Schönes Schlamassel“ gedreht?

Beim Filmschauen fragen sich viele Fans, wo „Schönes Schlamassel“ gedreht wurde. Vom 7. November bis zum 5. Dezember 2019 war die Crew und die Besetzung in Bayern unterwegs. Dabei diente vor allem die Stadt München als Drehort.