Schlagerstars, gute Unterhaltung und eine gesellige Runde in Andy Borgs Weinstube: Auch im Mai lädt der Sänger und Moderator (SWR) wieder zu einem Musikabend in seine Weinstube ein – zur nächsten Sendung von „Schlagerspaß mit Andy Borg". Mit seinen Gästen bringt er, so schreibt der SWR in einer Mitteilung zur Sendung, „die großen Klassiker aus der Volksmusik, bekannte Schlagerhits und die besten Evergreens auf die Bühne".

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Wann ist die nächste Sendung?

Das sind die Daten der nächsten Sendung von „Schlagerspaß mit Andy Borg“: Wann ist die neue Folge im TV zu sehen?

Wann? Samstag, 08.05.2021

Uhrzeit? 20:15 Uhr

Wo? SWR Fernsehen

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Die Sendetermine im SWR

Das sind die bisherigen und die für 2021 bekannten Sendetermine von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ im SWR:

Folge 1: 22.12.2018, 20:15 Uhr

Folge 2: 05.01.2019, 20:15 Uhr

Folge 3: 19.01.2019, 20:15 Uhr

Folge 4: 16.02.2019, 20:15 Uhr

Folge 5: 24.03.2019, 20:15 Uhr

Folge 6: 30.03.2019, 20:15 Uhr

Folge 7: 22.04.2019, 20.15 Uhr

Folge 8: 11.05.2019, 20:15 Uhr

Folge 9: 29.06.2019, 20:15 Uhr

Folge 10: 27.07.2019, 20:15 Uhr

Folge 11: 24.08.2019, 20:15 Uhr

Folge 12: 14.09.2019, 20:15 Uhr

Folge 13: 19.10.2019, 20:15 Uhr

Folge 14: 09.11.2019, 20:15 Uhr

Folge 15: 07.12.2019, 20:15 Uhr: „Weihnachten mit Andy Borg“

Folge 16: 24.12.2019, 20:15 Uhr: „Weihnachten mit Andy Borg“

Folge 17: 01.01.2020, 20:15 Uhr: „Die schönsten Momente“

Folge 18: 18.01.2020, 20:15 Uhr

Folge 19: 15.02.2020, 20:15 Uhr

Folge 20: 07.03.2020, 20:15 Uhr

Folge 21: 02.05.2020, 20:15 Uhr

Folge 22: 26.09.2020, 20:15 Uhr

Folge 23: 13.06.2020, 20:15 Uhr

Folge 24: 07.11.2020, 20:15 Uhr

Folge 25: 07.11.2020, 20:15 Uhr

Folge 26: 21.11.2020, 20:15 Uhr

Folge 27: 12.12.2020, 20:15 Uhr

Folge 28: 24.12.2020, 20:15 Uhr

Folge 29: 09.01.2021, 20:15 Uhr: „Die schönsten Momente“

Folge 30: 23.01.2021, 20:15 Uhr

Folge 31: 06.02.2021, 20:15 Uhr

Folge 32: 06.03.2021, 20:15 Uhr

Folge 33: 04.04.2021, 20:15 Uhr

Folge 34: 08.05.2021, 20:15 Uhr

Folge 35: 12.06.2021, 20:15 Uhr

Das sind die Gäste der neuen Folge „Schlagerspaß mit Andy Borg“

In der neuen Folge von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ am 08.05.2021 sind laut SWR unter anderem folgende Künstler dabei:

3 Mal 1

Die Jauchzaaa

Die Troglauer

Marie Reim

Peter Petrel

Reiner Kirsten

Glockengruppe des Trachtenvereins St. Georgen

Zudem erfüllt Andy Borg wieder die Musikwünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer.



Die Troglauer treten als Gäste bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ auf.

Zu den Gästen schreibt der SWR in seiner Mitteilung: Das Geschwistertrio 3 Mal 1 „bringt frischen Wind in Andy Borgs Weinstube: Die drei jungen Frauen aus Bisingen im Zollernalbkreis präsentieren einen bunten Mix beliebter Schlagerhits“. „Mei is des schee“ heißt es, wenn die Troglauer aus der Oberpfalz mit einer Mischung aus Volksmusik und klassischem Rock Stimmung auf der Bühne machen. Mit dabei ist auch Marie Reim. Die Tochter von Schlagersängerin Michelle und Musiker Matthias Reim tritt mit ihrem Song „Einen Grund“ auf. Peter Petrel singt zusammen mit Tina Wulf seinen Nummer-eins-Hit „How do you do“ und Reiner Kirsten singt die Ballade „Spiel mir noch einmal dein Lied am Klavier“. Last not least: Aus St. Georgen ist die Glockengruppe des Trachtenvereins zu Gast und lässt die Glocken zu „Liebe kleine Schwarzwald-Marie“ klingen.



„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Wiederholung in der Mediathek

Mediathek der ARD finden sich alte Folgen der Sendung und Wiederholungen. Den Link zur Mediathek der Sendung findet ihr hier. Den großen „Schlagerspaß mit Andy Borg“ verpasst? Kein Problem: In derder ARD finden sich alte Folgen der Sendung und

Einzelne Sendungen, wie die Folge vom 04.04.2021, gibt es auch auf Youtube zu sehen.

Youtube

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Aktuell ohne Gäste im Publikum

SWR im April in einer Mitteilung bekanntgab. Demnach hat der Sender entschieden, „bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauer*innen vor Ort durchzuführen“. Die aktuellen Aufzeichnungen von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ fanden ohne Studiopublikum statt, wie derim April in einer Mitteilung bekanntgab. Demnach hat der Sender entschieden, „bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauer*innen vor Ort durchzuführen“. Hier geht es zu der Meldung des SWR.

„Schlagerspaß mit Andy Borg“:Der Moderator und Sänger im Kurzporträt

Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Andy Borg in der Übersicht:

Name: Adolf Andreas Meyer

Alter: 60

Größe: 1,60 m

Geburtstag: 02.11.1960

Sternzeichen: Skorpion

Geburtsort: Wien, Österreich

Staatsangehörigkeit: Österreichisch

Beruf: Moderator, Sänger

Frau:Birgit Borg