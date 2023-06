Im Hinspiel der Relegation zur 1. Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsmannschaften VfB Stuttgart und Hamburger SV. Während der VfB heute den Grundstein für den Klassenerhalt legen möchte, will der HSV große Schritte in Richtung Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga machen.

Das Schiedsrichtergespann beim Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen VfB Stuttgart und Hamburger SV in der Übersicht:

Schiedsrichter : Tobias Welz (Wiesbaden)

: Tobias Welz (Wiesbaden) Assistenten : Dr. Martin Thomsen (Kleve) und Mark Borsch (Mönchengladbach)

: Dr. Martin Thomsen (Kleve) und Mark Borsch (Mönchengladbach) Vierter Offizieller : Frank Willenborg (Osnabrück)

: Frank Willenborg (Osnabrück) Video-Assistent: Guido Winkmann (Kerken)

Tobias Welz: Erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter pfeift das Spiel

Für dieses enorm wichtige Spiel hat der DFB mit Tobias Welz einen seiner erfahrensten Schiedsrichter berufen. Welz ist bereits seit 2010 Schiedsrichter in der 1. Bundesliga und war zwischen 2013 und 2019 auch international als FIFA-Referee im Einsatz. In seiner Schiri-Karriere leitete der 45-Jährige über 200 Partien in der 1. und 2. Bundesliga.

In dieser Saison pfiff der Wiesbadener drei Zweitliga- und zehn Erstligaspiele.

Beide Teams mit guten Erinnerungen an die Spiele unter Leitung von Welz

Tobias Welz leitete in dieser Saison bereits Spiele von beiden Teams, die jeweils gute Erinnerungen daran haben. Sowohl der HSV als auch der VfB gewannen die jeweiligen Partien unter der Leitung des 45-jährigen Referees.

Stuttgart gelang am 30. Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Borussia Mönchengladbach ein 2:1-Erfolg, während der HSV im Auswärtsspiel den FC Hansa Rostock mit 2:0 schlug.

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: So seht ihr das Spiel