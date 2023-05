Der VfB Stuttgart empfängt heute im Halbfinale des DFB-Pokals 2022/23 Eintracht Frankfurt. Die Schwaben konnte den DFB-Pokal zuletzt 1997 gewinnen, nachdem sie sich daraufhin in den Jahren 2007 und 2013 zweimal im Endspiel geschlagen geben mussten. Eintracht Frankfurt gewann zuletzt 2018 den DFB-Pokal.

Wer ist der Schiedsrichter dieser spannenden Pokal-Partie?

DFB-Pokal: Daniel Schlager pfeift Stuttgart gegen Frankfurt

Das Schiedsrichtergespann beim Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in der Übersicht:

Schiedsrichter : Daniel Schlager

: Daniel Schlager Assistenten : Sven Waschitzki-Günther, Christian Dietz

: Sven Waschitzki-Günther, Christian Dietz Vierter Offizieller : Florian Badstübner

: Florian Badstübner Video-Assistent: Sören Storks

Daniel Schlager: Bereits seit 2018 Bundesliga-Schiedsrichter

Mit Daniel Schlager wird einer der besten jungen deutschen Schiedsrichter das DFB-Pokal-Halbfinale leiten. Der 33-Jährige stieg 2018 zum Bundesliga-Schiedsrichter auf und hatte im deutschen Fußball-Oberhaus bereits 66 Einsätze. 2022 wurde er vom DFB auf die FIFA-Schiedsrichterliste gesetzt. In der laufenden Bundesliga-Saison kam Schlager 13-mal zum Einsatz. Unter anderem beim 2:2 zwischen Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg am 23. Spieltag und der 5:0-Niederlage des VfB Stuttgart gegen den BVB am 11. Spieltag.

Die Referee-Ansetzung könnte ein gutes Omen für den VfB Stuttgart sein. Schlager leitete bereits den Achtelfinal-Erfolg der Stuttgarter beim 2:1-Sieg gegen SC Paderborn.

Wer zeigt das DFB-Pokal-Halbfinale live?