Wer ist der Schiedsrichter im Hinspiel der Bundesliga-Relegation 2022 zwischen Hertha BSC Berlin und dem Hamburger SV? Im ersten von zwei Endspielen wollen sich Hertha BSC und der HSV eine gute Ausgangsposition verschaffen. Experten und Fans erwarten ein umkämpftes Spiel, bei dem es für den Unparteiischen auf dem Platz darum gehen wird, Ruhe ins Spiel zu bringen.

Welcher Schiedsrichter leitet das Hinspiel der Bundesliga-Relegation 2022 zwischen Hertha BSC und dem HSV?

leitet das der Bundesliga-Relegation 2022 zwischen Hertha BSC und dem HSV? Welche Spiele hat er bereits geleitet? Wie ist seine Erfahrung?

Alle Infos zum Referee im Hinspiel.

Relegation 2022 Hinspiel: Wer ist der Schiedsrichter bei Hertha BSC Berlin gegen HSV?

Der DFB hat bekannt gegeben, welchen Schiedsrichter er für das Hinspiel der Bundesliga-Relegation 2022 nominiert hat. Der erfahrene Harm Osmers leitet das Hinspiel in der spannenden Relegation zur 1. Bundesliga zwischen Hertha BSC Berlin und dem HSV. Harm Osmers aus Hannover ist bereits seit 2009 DFB-Schiedsrichter und pfeift seit 2011 in der 2. Bundesliga. Dabei kommt er bisher auf 84 Einsätze. In der 1. Bundesliga kam er zum ersten Mal 2016 zum Einsatz und leitete bis heute 78 Spiele im Oberhaus. Der 1,89 m große Osmers ist zudem seit 2020 FIFA-Schiedsrichter. Hauptberuflich ist Osmers Diplom-Betriebswirt und arbeitet als Investitionscontroller in seinem Wohnort bei Hannover.

Schiedsrichter Harm Osmers hat Erfahrung sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga. Am 19.5. leitet er das Hinspiel in der Relegation 2022 zwischen Hertha BSC Berlin und dem HSV.

© Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Relegation 2022 Hinspiel: Harm Osmers und das Gespann bei Hertha BSC vs. HSV

Das Schiedsrichtergespann beim Hinspiel der Bundesliga-Relegation 2022 zwischen Hertha BSC Berlin und dem HSV in der Übersicht: