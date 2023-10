Am Samstagabend gibt es im Ersten etwas für die Lachmuskeln. Der Sender zeigt am 14. Oktober 2023 erneut den Film „Scheidung für Anfänger“ im deutschen Fernsehen. Im Mittelpunkt des Films steht das Ehepaar Bremermann, die sich nach 24 Jahren voneinander trennen wollen. Doch die anfangs friedlichen Verhandlungen eskalieren schnell in einer regelrechten Schlammschlacht.

Worum geht es genau? Welche Schauspieler sind im Cast? Gibt es den Film als Stream? Alle Infos rund um Sendetermin, Handlung, Besetzung, Drehort und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Scheidung für Anfänger“: Sendetermin und Sendezeit

Der Spielfilm wurde im November 2018 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Nun zeigt der Sender „Scheidung für Anfänger“ am Samstag, 14. Oktober 2023 erneut zur Primetime. Wiederholt wird der Film im Anschluss nicht.

Der Sendetermin mit Sendezeit im Überblick:

Samstag, 14.10.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Scheidung für Anfänger“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Sendezeit verpasst haben sollte, kann sich freuen. Denn der Film steht seit Anfang Oktober 2023 in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr ihn für die nächsten drei Monate als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Scheidung für Anfänger“?

Die Ehe der Bremermanns hat nach 24 Jahren ihren Funken verloren. Daher beschließen die Innendesignerin Anja und Bauingenieur Christoph gemeinsam, sich scheiden zu lassen. Nur ihrem Sohn Frederik sagen sie es direkt, bei ihrer Tochter Franziska wollen sie noch die Hochzeit abwarten. Das Ganze hat schließlich keine Eile, so denken die Eheleute, denn bisher kommen sie ja gut miteinander aus. Um den Prozess in die Wege zu leiten, soll eine gemeinsame Anwältin alles reibungslos aufteilen. Das ist zumindest der Plan. Doch schon bald erwachen unerwartete Dynamiken: Christoph sieht das Haus und den Wohlstand als Lohn seiner Arbeit, Anja hingegen sieht in seinem Verhalten, dass er ihre unbezahlte Arbeit im Haushalt nicht würdigt. Durch ein paar intrigante Tipps der Anwältin Dr. Schirmer und das überraschende Auftauchen von Christophs Ex-Freundin Monika eskaliert die Situation doch recht schnell und es kommt zu einer Schlammschlacht. Ehe er sich versieht, steht Christoph auf der Straße und auf verloren geglaubten Posten. Doch während Anjas Unterhaltsforderungen stetig wachsen, findet Christoph in Anwalt Hansen ebenfalls einen gerissenen Rechtsbeistand. Jetzt ist den beiden Eheleuten alles andere als langweilig zumute.

Anja (Andrea Sawatzki) und Christoph (Christian Berkel) stehen sich mit ihren Anwälten Frau Dr. Schirmer (Doris Schretzmayer, l.) und Hansen (Pierre Besson, r.) gegenüber.

© Foto: ARD Degeto/Christoph Assmann

Die Besetzung von „Scheidung für Anfänger“ im Überblick

Das sich scheidende Ehepaar wird von Andrea Sawatzki und Christian Berkel gespielt. Im realen Leben sind die beiden miteinander verheiratet, was ihrer Meinung nach eine Herausforderung, aber auch ein Gewinn für den Film war. Wer sind die restlichen Schauspieler im Cast von „Scheidung für Anfänger“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Andrea Sawatzki – Anja Bremermann

Christian Berkel – Christoph Bremermann

Doris Schretzmayer – Dr. Simone Schirmer

Pierre Besson – Jonas Hansen

Amelie Plaas-Link – Franziska

Marcel Glauche – Frederik

Katharina Müller-Elmau – Monika

Tanja Schleiff – Jana

Anna Stieblich – Inge

Ludger Pistor – Werner

Guntbert Warns – Ralf Götzel

Katharina Abt – Natalia Götzel

Julika Jenkins – Hundepsychologin

Sabine Vitua – Kundin Frau Wloka

Elisabeth Degen – Kundin Frau Müller-Behrens

Wann und wo wurde „Scheidung für Anfänger“ gedreht?

Gedreht wurde die Komödie von November bis Dezember 2017. Als Drehort diente Berlin und die nähere Umgebung. Wo genau in der deutschen Hauptstadt gefilmt wurde, ist nicht bekannt.