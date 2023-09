„Schatz, nimm du sie!“ mit Komödien-Fans aufgepasst: Am Donnerstag, 7. September 2023, zeigt das ZDF den Filmmit Carolin Kebekus . Darin geht es um Toni und Marc. Die beiden haben beschlossen, sich zu trennen – doch keiner will die Kinder zu sich nehmen. Um ihren Nachwuchs davon zu überzeugen, dass das jeweils andere Elternteil die bessere Wahl wäre, versuchen sich Toni und Marc auf abenteuerliche Weise schlecht darzustellen.

Wann läuft die Komödie? Wer spielt mit und wo wurde der Film gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Schatz, nimm du sie!“: Sendetermin und Sendezeit

Die Komödie „Schatz, nimm du sie!“, die 2017 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Donnerstag, 07.09.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Eine Wiederholung ist derzeit nicht geplant.

Gibt es „Schatz, nimm du sie!“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Film verpasst hat, kann sich trotzdem freuen. Denn normalerweise sind die Highlights im ZDF nach der Ausstrahlung auch in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man die Filme dann für eine begrenzte Zeit kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Schatz, nimm du sie!“?

Ingenieur-Studentin Toni und Medizinstudent Marc lernten sich kennen und lieben. Die turbulente Beziehung fand ihren Höhepunkt mit der Eheschließung im Jahr 1999. Mittlerweile leben die beiden in Köln und haben zwei Kinder, Emma und Tobias. Völlig unvermittelt verkündigen sie ihren Freunden Fabienne und Paul, dass sie sich scheiden lassen wollen. Aber sie sollen sich keine Sorgen machen, denn Toni und Marc wollen Freunde bleiben. Marc will erstmal für eine Weile nach Haiti. Dann hat auch Toni erstmal Zeit für sich und muss nicht dauernd ihrem Ex begegnen.

Diese Stimmung kippt jedoch schon nach kurzer Zeit. Marc hat nämlich eine Beziehung mit der Krankenschwester Marion begonnen, die mit nach Haiti kommen soll. Außerdem hat Toni das Angebot bekommen, auf Malta einen Windpark zu bauen. Wer soll sich also um die Kinder in Deutschland kümmern? Toni und Marc stellen Emma und Tobias die Wahl zwischen ihren Eltern. Der Kampf geht los. Das Motto: Wer verliert, gewinnt. Veganer Tobias bekommt ein Mettbrötchen zum Frühstück und Emma wird vor der gesamten Schule blamiert. Das ist nur der Anfang vom Chaos.

Um seine Kinder davon abzuhalten, ihn zu wählen, schreckt Marc (Maxim Mehmet) sie ab. Dabei zeigt er ihnen auch eine OP.

© Foto: ZDF/Bernd Spauke

Die Besetzung von „Schatz, nimm du sie!“ im Überblick

Carolin Kebekus und Maxim Mehmet spielen die beiden Protagonisten. Für die Komikerin ist es die erste Hauptrolle in einem Film. Wer ebenfalls im Cast ist, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Toni König – Carolin Kebekus

Marc König – Maxim Mehmet

Tobias König – Arsseni Bultmann

Emma König – Arina Prokofyeva

Paul – Axel Stein

Fabienne – Jasmin Schwiers

Arnold – Ludger Pistor

Marion – Patricia Meeden

Xaver – Jochen Schropp

Chefarzt – Dietrich Hollinderbäumer

Wann und wo wurde „Schatz, nimm du sie!“ gedreht?

Zuschauer des Spielfilms fragen sich bestimmt, wo er gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden in und bei Köln, in einem Einfamilienhaus am Hang in Overath-Steinenbrück statt. Gedreht wurde die Komödie im Juli 2016.