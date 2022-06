Schalke ist wieder erstklassig: Nach einer desaströsen Saison 2020/21, die mit dem Abstieg des Bundesligisten endete, haben die Königsblauen in der Saison 2021/22 in der zweiten Bundesliga wieder Freude am Fußball gefunden. Für Spieler und Fans kam dann die große Erleichterung: Der Verein steigt auf.

Jetzt geht es darum, eine Mannschaft aufzustellen, die den Klassenerhalt sichern kann. Der neue Cheftrainer Frank Kramer hat eine schwierige Aufgabe vor sich. Hier halten wir euch auf dem Laufenden:

Transfers : Wie läuft die Kaderplanung bei S04?

: Wie läuft die Kaderplanung bei S04? Welche Transfergerüchte gibt es?

gibt es? Wie sehen Heimtrikot und Auswärtstrikot für die Saison 2022/23 aus?

Transfergerüchte Schalke: Alle aktuellen News

"Wir sind hier nicht bei 'Wünsch dir was'", antwortete der neue Trainer Frank Kramer beim Schalker Trainingsauftakt auf die Frage nach möglichen weiteren Transfers. Vor allem in der Abwehr ist der Bedarf beim Aufsteiger noch groß.

"Wir sind in Gesprächen, uns weiter zu verstärken", sagte Sportdirektor Rouven Schröder, dessen finanzieller Rahmen bei den hochverschuldeten Königsblauen allerdings eng gesteckt ist: "Das ist wie in Amerika mit dem Salary Cap, damit musst du hantieren."

Trotzdem müssen die neuen Stars her. Hier die neusten Nachrichten zu Transfers bei Schalke:

Molinari kommt ins Trainerteam

Der gebürtige Italiener Beniamino Molinari wird Assistent von Frank Kramer beim Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04. Der 42-Jährige hatte zuletzt als Co-Trainer an der Seite von Alexander Zorniger mit Apollon Limassol die Meisterschaft in Zypern gewonnen.

"Beniamino hat nicht nur ein ausgeprägtes Fußballsachverständnis, sondern ist auch ein Menschenfänger und Teamplayer. Dazu spricht er insgesamt fünf Sprachen. Er wird den bestehenden Trainerstab perfekt ergänzen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Molinari komplettiert das Team des neuen Cheftrainers Kramer, dem bereits Mike Büskens, Matthias Kreutzer und Simon Henzler angehören. Vor seiner Zeit in Limassol hatte Molinari knapp zwei Jahre als Trainer beim TSV Essingen gearbeitet. Zuvor sammelte er bereits bei der TSG Backnang sowie beim 1. FC Normannia Gmünd Erfahrung als Trainer.

Verstärkt Christopher Jullien die Schalke-Abwehr?

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, wollte Schalke 04 den Franzosen Christopher Jullien verpflichten. Aktuell spielt der 29-Jährige bei Celtic Glasgow. Dieser Deal ist am Donnerstag allerdings geplatzt. Laut transfermarkt.de seien die Verhandlungen fürs Erste beendet und der Defensivmann zurück nach Glasgow gereist. Der Marktwert des Innenverteidigers wird auf 4,5 Millionen Euro geschätzt. Jullien sollte den Abgang von Kō Itakura kompensieren.

Elvis Rexhbecaj im Visier von S04?

Elvis Rexhbecaj wird Noch bis 2023 steht er bei VfL Wolfsburg unter Vertrag, doch haben angeblich die Königsblauen schon ein Auge auf ihn geworfen:wird Medienberichten zufolge für das Schalker Mittelfeld in Betracht gezogen. Zuletzt war der 24-Jährige an VfL Bochum verliehen worden.

Transfers für 2022/23: Diese Neuzugänge sind schon fix

Acht neue Spieler hat Schalke für die kommende Saison schon verpflichtet. Das ist die aktuelle Liste der schon beschlossenen Transfers:

Alexander Schwolow

Justin Heekeren

Leo Greiml

Tom Krauß

Florent Mollet

Ibrahima Cissé

Tobias Mohr

Sebastian Polter

Schalke 04 Trikot: So sehen Heimtrikot und Auswärtstrikot aus

In der vergangenen Saison sah sich Schalke gezwungen, sich vom Hauptsponsor Gazprom wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu trennen. Damit musste auch spontan ein neues Trikot her. Spontan kam Vivawest als Hauptsponsor dazu.