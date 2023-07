Der FC Schalke 04 testet am heutigen Donnerstag, den 6. Juli 2023, im Rahmen der Vorbereitung für die kommende Zweitliga-Saison gegen den 1. FC Bocholt. Der Gegner der Königsblauen ist ein Verein aus dem westlichen Münsterland, der seine Spiele in der Regionalliga West austrägt. In der Heimat von Simon Terodde soll sich die Mannschaft von S04-Trainer Thomas Reis weiter einspielen.

Alle Infos zum Testspiel im Überblick.

Bocholt gegen Schalke – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen Bocholt und Schalke findet am Donnerstag, den 6. Juli 2023, statt. Anpfiff in der Gigaset-Arena in Bocholt ist um 18.00 Uhr. Eine Übertragung der Partie wird es zur Freude aller Schalke-Fans geben.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Bocholt, FC Schalke 04

: 1. FC Bocholt, FC Schalke 04 Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 6. Juli 2023 um 18:00 Uhr

: Donnerstag, 6. Juli 2023 um 18:00 Uhr Spielort: Gigaset-Arena, Bocholt

Schalke 04 heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Fußballfans können das Testspiel zwischen Schalke und Bocholt live verfolgen. Allerdings weder im Free-TV noch auf Sky. Live übertragen wird die Partie dagegen auf dem Schalker Youtube-Kanal. Der kostenlose Stream startet kurz vor Spielbeginn.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay - TV : -

- : - Live-Stream: Schalke YouTube-Kanal

Schalke muss auf Karaman verzichten

Beim Testspiel am Donnerstag werden Schalke einige Leistungsträger fehlen. Die Knappen müssen in Bocholt auf die Torhüter Ralf Fährmann (Muskelfaserriss) und Justin Heekeren (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) verzichten. Zudem fehlen Florian Flick (Mittelfußbruch) und der erkrankte Kenan Karaman. Matriciani befindet sich derzeit noch im Urlaub, da er mit dem U21-Nationalteam unterwegs war. Zalazar und Bülter sind hingegen wieder ins Training eingestiegen und könnten gegen Bocholt auflaufen.

Aufstellung: So könnte Schalke 04 in das Testspiel gehen

Mit dieser Aufstellung könnte der FC Schalke 04 in das Testspiel gegen Bocholt gehen:

Langer – Ouwejan, Kaminski, Greiml, Aydin – Latza, Seguin – Kozuki, Lasme – Polter, Terodde