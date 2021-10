FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden: In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 23.10.2021, zum Duell des Absteigers aus der Bundesliga gegen den Aufsteiger aus der 3. Liga. Mit einem sehr deutlichen Sieg heute in der heimischen Arena hat S04 die Chance auf die Tabellenführung. Aktuell liegt der Gastgeber auf dem dritten Tabellenplatz, in den letzten fünf Spielen hatte er lediglich gegen den Karlsruher SC beim 1:2 Punkte liegengelassen. Bei den Gästen aus Dresden hingegen ist es genau umgekehrt, nur eins der letzten fünf Spiele konnte die Mannschaft von Alexander Schmidt gewinnen. Trotzdem hält sich der Aufsteiger solide im Mittelfeld, aktuell mit 13 Punkten auf Platz elf.

Seit Beginn der Corona-Pandemie könnte die Veltins-Arena heute wieder ausverkauft sein, es gilt nach wie vor die 3G-Regel. Allein über 40.000 Plätze gehen an die Dauerkartenbesitzer, auch die Dynamo-Ultras haben vor, ihre Mannschaft in Gelsenkirchen zu unterstützen – über 4000 Tickets gehen nach Dresden.

Wer wird das Spiel der 3. Fußball-Bundesliga zwischen S04 und Dresden live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

Schalke 04 gegen Dynamo Dresden: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Schalke und Dymamo findet am Samstag, 23.10.2021, um 20:30 Uhr statt. In der Veltins-Arena werden bis zu 54.000 Zuschauer erwartet. Bis Ende September durften noch maximal 24.000 Fans in das Stadion.

Alle Infos der Samstagspartie im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, Dynamo Dresden

: FC Schalke 04, Dynamo Dresden Wettbewerb : 2. Bundesliga, 11. Spieltag

: 2. Bundesliga, 11. Spieltag Datum und Uhrzei t: 23.10.2021, um 20:30 Uhr

t: 23.10.2021, um 20:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer: 54.000

Schalke 04 gegen Dynamo: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen S04 und Dynamo wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Schalke 04 gegen Dynamo: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 2. Ligaspiels im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann das Spiel zwischen Schalke und Dresden kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV: Sport1

Pay-TV: SkySport

Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 12. Spieltag

Neben der Partie am Samstag zwischen S04 und Dynamo, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 11. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Drittliga-Spiele am 11. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 22.10.2021, 18:30 Uhr

FC Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt 04

SV Paderborn 04 vs. Hamburger SV

Samstag, den 23.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC

Holstein Kiel vs. Darmstadt 98

1. FC Nürnberg vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 23.10.2021, 20:30 Uhr

1. FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden

Sonntag, den 24.10.2021, 13:30 Uhr