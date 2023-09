Der SC Freiburg tritt am heutigen Donnerstag, 21.09.2023, in der UEFA Europa League bei Olympiakos Piräus an. Erneut kommt es für das Team von Erneut kommt es für das Team von Trainer Christian Streich zum Aufeinandertreffen mit den Griechen. Bereits in der letzten Saison der Europa League trafen die beiden Teams in der Gruppenphase aufeinander. Können die Freiburger den 3:0-Auswärtssieg aus der vergangenen Spielzeit wiederholen?

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel Olympiakos Piräus gegen den SC Freiburg und der Übertragung im TV und Stream.

Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg – Europa League: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 1. Spieltag der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus findet am Donnerstag, den 21.09.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Stadion Georgios Karaiskakis in Piräus. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Olympiakos Piräus, SC Freiburg

: Olympiakos Piräus, SC Freiburg Wettbewerb : UEFA Europa League 2023/24, 1. Spieltag

: UEFA Europa League 2023/24, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 21.09.2023, 21:00 Uhr

: 21.09.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Georgios Karaiskakis, Piräus (Griechenland)

: Georgios Karaiskakis, Piräus (Griechenland) Schiedsrichter: Allard Lindhout (Niederlande)

Nach der Niederlage gegen den BVB hingen in Freiburg die Köpfe. Heute soll in Piräus möglichst ein Sieg her.

© Foto: Tom Weller/dpa

Welcher Sender zeigt Piräus gegen SC Freiburg heute im TV?

Gute Nachrichten für alle Fans! Das Spiel des SC Freiburg bei Olympiakos Piräus wird live im Free-TV bei RTL übertragen. RTL besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2023/2024 und überträgt an jedem Spieltag entweder auf RTL oder NITRO eine Highlight-Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Das Spiel der Freiburger in Piräus läuft heute live im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL.

Wer zeigt Olympiakos Piräus gegen Freiburg kostenlos im Stream?

Für die Partie der Freiburger heute in der Europa League gegen Piräus wird es keinen kostenlosen Livestream geben. RTL zeigt das Europa League-Spiel Olympiakos Piräus gegen den SC Freiburg heute bei RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Alle Informationen zur Übertragung Olympiakos Piräus gegen den SC Freiburg am 21.09.2023 um 21:00 Uhr:

Kosten: Europa League und Conference League auf RTL+

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten:

Free : Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen)

: Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen) Premium : 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar)

: 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar) Max: 9,99 Euro/Monat (Alle RTL+ Inahlte, Musik-Streaming, Ohne Werbung, Download-Funktion, 2 parallele Streams, ab 7. Monat 12,99 Euro/Monat, monatlich kündbar)

Alle weiteren Informationen zu den Abo-Varianten findet ihr auf der Homepage von RTL+.

RTL sichert sich langfristig Übertragungsrechte an Europa League

Auch in Zukunft wird die UEFA Europa League auf RTL und RTL+ zu sehen sein. Der Sender hat sich die vollumfänglichen Übertragungsrechte an den europäischen Fußball-Vereinswettbewerben Uefa Europa League und Uefa Europa Conference League für weitere drei Jahre bis 2027 gesichert. Neben den Free-TV-Sendern RTL und Nitro übertragen damit auch der Streamingdienst RTL+ jeden Spieltag. Zusätzlich werde RTL+ immer donnerstags die Top-Partien aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und als Konferenz senden.

Das ist die Europa League-Gruppe des SC Freiburg

Der SC Freiburg hat in der aktuellen Europa League-Saison eine knifflige Gruppe zugelost bekommen. Neben Olympiakos Piräus bekommt es das Team von Trainer Christian Streich mit West Ham United und TSC Backa Topola aus Serbien zu tun. Die Gruppe A in der Übersicht:

SC Freiburg

Olympiakos Piräus

West Ham United

TSC Backa Topola

Wann und wo findet das Europa League Finale 2024 statt?

Das Finale der Europa League wird am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, in der Dublin Arena in Irland ausgetragen. Die Dublin Arena bietet Platz für mehr als 50.000 Zuschauer und dient als Austragungsort für die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft der Republik Irland sowie des irischen Rugby-Union-Teams. Das Stadion wurde im Jahr 2010 eröffnet und wird zum zweiten Mal das Finale der UEFA Europa League ausrichten. Bereits 2011 fand hier das Endspiel statt, bei dem sich Porto im rein portugiesischen Finale gegen Braga durchsetzte.