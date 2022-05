Empfang im Stadttheater. Im Anschluss präsentiert sich die Mannschaft auf dem "Platz der Alten Synagoge" den Fans. Der SC Freiburg hat das DFB-Pokalfinale zwar verloren, aber viele Herzen gewonnen. Die Mannschaft kehrt nach ihrem Sieg im Niederlage im DFB-Pokal gegen RB Leipzig nach Freiburg zurück. zurück. Die Stadt Freiburg veranstaltet einen städtischenimIm Anschluss präsentiert sich die Mannschaft auf demden Fans.

Wann findet der Empfang im Stadttheater in Freiburg statt?

Wann ist die Feier am „Platz der Alten Synagoge“?

Wird der Empfang des SC Freiburg heute live im TV übertragen? Gibt es einen Livestream ?

übertragen? Gibt es einen ? Wie ist die Verkehrssituation? Fahren öffentliche Verkehrsmittel?

Wann findet die Feier am Stadttheater und am Platz der Alten Synagoge in Freiburg statt?

Der SC Freiburg wird heute von der Stadt empfangen. Beim Empfang wird sich die Mannschaft in das Goldene Buch eintragen. Um 20 Uhr, werden sich Mannschaft und Trainerteam auf einer Bühne vor dem Stadttheater den Fans präsentieren.

Wird der Empfang des SC Freiburg heute live im TV und Stream übertragen?

Der SWR überträgt am Sonntag ab 19.20 Uhr per Livestream den Empfang des SC Freiburg durch die Stadt und die anschließende Präsentation des Teams auf der Bühne vor dem Stadttheater. Im SWR-Fernsehen Baden Württemberg dreht sich anschließend die Sendung „SWR Sport“ von 22.30 bis 23.15 Uhr rund um das DFB-Pokalfinale und den Empfang des SC Freiburg am Abend in der Stadt.

Freiburgs Trainer Christian Streich hat mit seiner Mannschaft den Titel im DFB-Pokal verpasst. Heute wird der SC Freiburg von der Stadt empfangen.

Anfahrt zum Empfang und Fanfest heute in Freiburg

Die Freiburger Verkehrs AG VAG weist darauf hin, dass es am Sonntagabend aufgrund des Empfangs und des Fanfests auf dem „Platz der alten Synagoge“ die Stadtbahnlinie 5 ab 12 Uhr unterbrochen wird und an der Haltestelle „Erbprinzenstraße“ endet. Weiter heißt es dass „je nach Publikumsandrang voraussichtlich auch alle anderen Stadtbahnlinien betroffen sein werden“: