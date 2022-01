SC Freiburg II gegen den 1. FC Magdeburg: In der 3. Fußball-Liga kommt es am heutigen Samstag, 15.01.2022 zum erst zweiten Duell der beiden Vereine. Der Tabellenführer ist bei der Freiburger U23 zu Gast. Seit sieben Spielen ist der 1. FCM ungeschlagen. Beim heutigen Gastgeber sieht es ein wenig anders aus. Mit 26 Punkten befindet sich Freiburg II auf dem zwölften Rang der Tabelle, die Tordifferenz von -13 gehört zu einer der schlechtesten der Liga. Die Mannschaft von Thomas Stamm konnte in den letzten fünf Spielen sechs Punkte einfahren.

Freiburg II gegen FC Magdeburg Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem SC und Magdeburg findet am Samstag, den 15.01.2022, um 14:00 Uhr im Dreisamstadion in Freiburg statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Freiburg II gegen FC Magdeburg: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Das Spiel Freiburg II gegen Magdeburg wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung bei Magenta Sport live und in voller Länge übertragen.

Freiburg II vs. FC Magdeburg: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es nicht geben. Lediglich bei Magenta kann das Spiel zwischen Freiburg und dem 1. FCM kostenpflichtig gestreamt werden.

