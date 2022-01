Sarah Engels, lange bekannt als Sarah Lombardi, ist eine deutsche Sängerin, die ihre Bekanntheit vor allem durch ihre Teilnahme an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ erreicht hat. Seitdem war sie in zahlreichen Formaten wie „Let’s Dance“ und „Dancing on Ice“ zu sehen. Außerdem gewährt sie ihren Fans regelmäßig als Influencerin Einblicke in ihr Privatleben. Im Januar spielt sie im Sat.1-Film „Die Tänzerin und der Gangster“ ihre erste Hauptrolle.

Doch wie tickt die Sängerin eigentlich privat? Wie lauten ihre aktuellen Lieder? Und wer ist ihr Ehemann? Wir haben Sarah Engels genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Instagram-Account bis hin zu ihrem Vermögen findet ihr hier.

Sarah Engels Steckbrief: Alter, Kinder, Größe, Instagram

Die wichtigsten Infos zu Sarah Engels auf einen Blick:

Name: Sarah Engels

Sarah Engels Beruf: Sängerin, Influencerin, Schauspielerin

Sängerin, Influencerin, Schauspielerin Geburtstag: 15. Oktober 1992

15. Oktober 1992 Alter: 29 Jahre

29 Jahre Sternzeichen: Waage

Waage Größe: 1,63 m

1,63 m Geburtsort: Köln

Köln Wohnort: Köln

Köln Ehemann: Julian Engels

Julian Engels Ex-Mann: Pietro Lombardi

Pietro Lombardi Kinder: Einen Sohn (Alessio) und eine Tochter (Solea)

Einen Sohn (Alessio) und eine Tochter (Solea) Instagram: sarellax3

Sarah Engels bei „Deutschland sucht den Superstar“

Sarah Engels Musikkarriere startete in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Ganze dreimal nahm sie daran teil: In der sechsten Staffel 2009 schaffte sie es bis in den Recall der letzten 120 Kandidaten, scheiterte jedoch an Textproblemen. Ein Jahr später nahm sie an der siebten Staffel teil, scheiterte jedoch in der zweiten Runde erneut an Textproblemen.

Schließlich bewarb sie sich 2011 erneut. Dieses Mal schaffte sie es bis unter die 15 besten Kandidaten und trat in der ersten Liveshow an. Da sie nicht zu den sieben Kandidaten mit den meisten Zuschaueranrufen zählte, wurde sie durch die Jury in die erste Mottoshow gewählt. Dort hatte sie erneut die wenigsten Zuschaueranrufe und musste „DSDS“ deshalb verlassen. Als die Kandidatin Nina Richel die Castingshow jedoch wegen gesundheitlicher Probleme verlassen musste, durfte Sarah Engels ab der dritten Mottoshow wieder antreten. Die Sängerin kämpfte sich schlussendlich bis ins Finale und belegte nach Pietro Lombardi den zweiten Platz.

Sarah Engels und Pietro Lombardi

Sarah Engels lernte den Sänger Pietro Lombardi in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ kennen und lieben. Zunächst hielten sie ihre Beziehung geheim, teilten sie jedoch bereits bald mit der Öffentlichkeit. Auch nach der Show ging es bei den beiden beruflich und privat gemeinsam weiter. Die Sänger nahmen gemeinsam Alben, wie „Dream Team“ und „Teil von mir“ auf und waren in eigenen Doku-Soaps auf RTL2 zu sehen.

Im Jahr 2013 heirateten Sarah Engels und Pietro Lombardi. 2015 vervollständigte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Alessio das Familienglück des Paares. Die Beziehung der Sänger scheiterte jedoch, sodass es 2016 zur Trennung kam. Im Jahr 2019 folgte dann die Scheidung.

Sarah Engels: Hochzeit und Baby mit Julian Büscher

Kurz nach der Scheidung von Pietro Lombardi lernte Sarah Engels den Fußballspieler Julian Büscher kennen und lieben. Im November 2020 verlobte sich das Paar daraufhin. Im Mai 2021 heirateten die beiden auf dem Darsberg, der Hochzeits-Hochburg, woraufhin Julian Büscher den Geburtsnamen von Sarah Engels annahm. „Ich bin sprachlos. Ich finde es braucht keine Worte, weil keines davon würde das hier beschreiben... dieser Tag war einfach magisch“, schreibt die Sängerin auf ihrem Instagram-Account über ihren besonderen Tag.

Im Dezember 2021 vervollständigte die Geburt der gemeinsamen Tochter Solea schließlich das Familienglück des Paares.

Sarah Engels bei „Let’s Dance“ und „Dancing on Ice“

Im März 2016 nahm Sarah Engels an der neunten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Ihr Tanzpartner war der Profitänzer Robert Beitsch. Die beiden kämpften sich bis ins Finale und belegten hinter Victoria Swarovski den zweiten Platz.

Einige Jahre später, im Januar 2019, nahm die Sängerin dann an der ersten Staffel der Sat.1-Eiskunstlaufshow „Dancing on Ice“ teil. Ihr Eiskunstlaufpartner war Joti Polizoakis. Sarah Engels gewann schlussendlich die Show. Aufgrund ihres Erfolges war das Paar zwischen November 2019 und März 2020 bei elf Showterminen der Tour „Showtime“ von „Holiday on Ice“ in verschiedenen Städten in Deutschland zu sehen.

Sarah Engels’ Film: „Die Tänzerin und der Gangster“

Im Januar 2022 ist Sarah Engels in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen. Über ihr Engagement in der Sat.1-Produktion „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ schwärmt das Multitalent „Es ist meine erste Hauptrolle – und dann auch noch in einem so großen Projekt.“ Eine Herausforderung stellte das Schauspielen laut Sat.1 trotzdem für sie dar: „Die größte Herausforderung ist sicherlich die, verschiedene Emotionen so authentisch wie möglich rüberzubringen.“

Weitere Informationen zu dem Film „Die Tänzerin und der Gangster“ bekommt ihr hier:

Sarah Engels: Film ohne Kuss-Szene

In dem Film „Die Tänzerin und der Gangster“ wird es nicht nur spannend, sondern auch sehr emotional. Doch trotz der Liebesgeschichte müssen die Zuschauer auf intime Szenen verzichten. Warum das so ist, hat Engels der „Bild“ erklärt: „Ich habe von Anfang an gesagt, dass es keine Kuss-Szene geben wird. Darüber war Julian, glaube ich, schon sehr froh. Da wäre er wahrscheinlich schon eifersüchtig geworden. Wobei man auch immer sagen muss, dass es so viele Schauspieler gibt, für die Küssen ganz normal ist.“ Trotzdem ist die Neu-Schauspielerin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Ich finde, dass das gar nicht fehlt. Den Film versteht man trotzdem, weil er sehr viele Emotionen hat.“

Sarah Engels: „Traumschiff: Namibia“

Bevor sie in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen ist, war Sarah Engels bereits in einer TV-Produktion als Schauspielerin zu sehen. In „Das Traumschiff: Namibia“ , das an Neujahr 2022 ausgestrahlt wurde, spielte sie bereits eine kleine Nebenrolle. In der Besetzungsliste war sie allerdings noch als Sarah Lombardi vermerkt.

Sarah Engels Lieder: „Mama“ und „Gebe nicht auf“

Am 19. November 2021 veröffentlichte Sarah Engels die Single „Mama“, die sie zusammen mit dem Sänger Pietro Basile aufgenommen hat. Auf ihrem Instagram-Account schreibt sie darüber, dass sie mit dem Lied ihrer Mutter danken möchte.

Bereits zwei Monate später, am 07. Januar 2022, veröffentlichte die Sängerin daraufhin ihre aktuelle Single „Gebe nicht auf“. Das Lied wurde für ihren ersten Film „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ produziert.

Sarah Engels: Vermögen

Dank ihrer Karriere als Sängerin und Influencerin konnte Sarah Engels ein beachtliches Vermögen anhäufen. Laut der Internetseite www.vermoegenmagazin.de soll sie ein geschätztes Vermögen von rund 2 Millionen Euro besitzen.