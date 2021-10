Ruth Moschner ist im Show-Business ein wahres Multitalent. Inzwischen hat sich die gebürtige Münchnerin als Moderatorin einen echten Namen gemacht. Zudem feiert sie auch Erfolge als Schauspielerin und Buchautorin. Darüber hinaus sitzt die 45-Jährige aktuell im Rateteam der 5. Staffel von „The Masked Singer“ 2021.

Doch wer ist Ruth Moschner eigentlich? Mit wem ist sie verheiratet? Hat sie Kinder? Geburtstag, Instagram, Herkunft – alle Infos zur Moderatorin bei uns im Porträt.

Ruth Moschner Steckbrief: Alter, Herkunft, Instagram

Die wichtigsten Informationen zu Ruth Moschner auf einen Blick:

Name : Ruth Moschner

: Ruth Moschner Beruf : Moderatorin, Produzentin, Journalistin

: Moderatorin, Produzentin, Journalistin Geburtstag : 11.04.1976

: 11.04.1976 Alter : 45

: 45 Sternzeichen : Widder

: Widder Herkunft : München / Bayern

: München / Bayern Staatsangehörigkeit : Bundesrepublik Deutschland

: Bundesrepublik Deutschland Größe : 170 cm

: 170 cm Partner : Peter, Nachname unbekannt

: Peter, Nachname unbekannt Instagram: ruthmoschner

Biografie zu Ruth Moschner

Ruth Moschner wollte als junges Mädchen Balletttänzerin werden. Doch letztendlich machte sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Diese brach sie jedoch ab und absolvierte ein Praktikum beim Münchner Radiosender „Energy“.

Nach ihrem Praktikum folgte ein Volontariat beim Lokalsender „TV München“, wo sie vorerst hinter den Kulissen tätig war. Ihren ersten Job vor der Kamera erhielt sie bei einem Casting für Moderatoren, wo sie eigentlich nur aushalf. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem bekannt, nachdem sie ab 2000 fünf Jahre lang die RTL-Sendung „Freitag Nacht News“ moderierte. Es folgten mehrere Kurzauftritte bei RTL-Sendungen wie „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“, „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ und auch ein Gastauftritt bei der Soap „Anna und die Liebe“ auf Sat.1 steht auf ihrer Vita.

2005 stand die Moderatorin für „Big Brother“ vor der Kamera und saß zwei Jahre später in der „Das Supertalent“-Jury. Von 2013 bis 2018 moderierte Moschner die Vox-Sendung „Grill den Henssler“, dafür wurde sie gemeinsam mit Steffen Henssler mit dem „Publikums-Bambi“ ausgezeichnet. Aktuell ist Ruth Moschner Teil des Rateteams von „The Masked Singer“.

Ruth Moschner sitzt im Rateteam von „The Masked Singer“ 2021

Zum dritten Mal setzt ProSieben bei „The Masked Singer“ auf ein beliebtes Duo. Seit Staffel 2 sind Ruth Moschner und Rae Garvey fester Bestandteil des Rateteams, unterstützt werden sie dabei in jeder Folge von Gastjuroren. Ruth Moschner selbst ist sogar bereits seit der ersten Staffel im Rateteam und vermutlich auch der größte Fan der Show. Lediglich in Staffel 3 pausierte sie und überließ ihren Platz Sonja Zietlow und Bülent Ceylan.

Ruth Moschner ist Buchautorin

Auch abseits der grellen TV-Scheinwerfer feiert Ruth Moschner große Erfolge. Die Moderatorin hat nämlich eine große Leidenschaft für das Schreiben. Schon in der Schulzeit wirkte Ruth an ihrer Abi- und Kirchenzeitung mit. Im Jahr 2006 veröffentlichte sie schließlich ihr erste Buch „Süße Mädchen oder wie ich mich glücklich nasche“, das Buch war eine Mischung aus Pralinenrezepten und Liebesmärchen. Darauf folgten die zwei Romane „Vollblondige Businen“ im Jahr 2008 und „Dicke Möpse“ im Jahr darauf. Mit ihren Büchern „Die Schoko-Diät“ und „Backen für Angeber“ im Jahr 2011 und 2012 lässt die Moderatorin keinen Zweifel offen – Ruth hat eine Schwäche für Naschereien.

Ruth Moschner: Peter und Kinder

Ruth Moschner hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. So sehr sie selber die Öffentlichkeit liebt, gibt sie wenig Preis über ihren Freund Peter. Bekannt ist nur, dass das Paar in Charlottenburg lebt. Kinder haben sie keine und verheiratet sind sie auch nicht.

Ruth Moschner: Instagram

Ruth Moschner ist nicht nur Moderatorin und Buchautorin, auf Instagram hat die 45-Jährige mittlerweile 370.000 Abonnenten (Stand 16.10.2021). Dort teilt sie mit ihren Fans viele Selfies und nimmt sie zu ihren TV-Jobs mit.

Ruth Moschner gegen sexuelle Belästigung im Netz

Wie viele Frauen bekommt auch Ruth Moschner im Netz immer wieder von Männern sexuelle und belästigende Nachrichten zugesandt. Um gegen solche Nachrichten vorzugehen, hat sie den „Fahr zur Hölle“-Award ins Leben gerufen. Aus diesem Grund veröffentlicht die Moderatorin die anzüglichen Nachrichten der Männer auf ihrer eigenen Instagram-Seite.

Ruth hat neben der Veröffentlichung der Nachrichten auch Anzeige wegen sexueller Belästigung bei der Berliner Staatsanwaltschaft erstattet. „Was mich extrem schockiert, [...] dass mir ganz viele 13- bis 14-jährige Mädels schreiben, die sagen ‚Ich kriege sowas auch’. [...] Ich finde das so furchtbar und ekelhaft“, so Ruth Moschner 2020 im Gespräch mit RTL.

Ruth Moschner: Eltern

Genau so wenig wie Fans von Ruth Moschner über ihren Partner wissen, genau so wenig ist auch über ihre Eltern bekannt. Doch einen kleinen Einblick erlaubte die Moderatorin über ihre Herkunft.

Ruth Moschner wurde christlich getauft, doch das hat einen traurigen Hintergrund, wie die 45-Jährige selbst erklärte. Denn Ruths Familie verheimlichte jahrelang aus Angst ihr „jüdisch-Sein“. Auf Instagram hat Ruth Moschner eine Nachricht von einem Fan geteilt, der sie darauf aufmerksam machte, dass bei Wikipedia stünde, dass sie Jüdin sei. Der Fan machte sich Sorgen um Ruth, da die Plattform, seinen Worten nach, „von Nazis unterwandert“ sei.

„Ich bin 1976 geboren. In meiner Familie war die jüdische Abstammung ein absolutes Tabu. Der Großteil meiner Vorfahren ist während des zweiten Weltkrieges nach Israel geflüchtet, später haben sie sich in den USA niedergelassen. Die wenigen in Deutschland verbliebenen wurden zum Schutz christlich getauft. Ich auch. ‚Sag keinem, dass Du jüdischer Abstammung bist!’ hieß es. Meine Großtante hatte bis zu ihrem Tod große Angst vor Übergriffen und warnte vor offen gelebtem ‚Jüdisch-Sein’. Das Bewusstsein über die vielen Verluste meiner Familie in den Konzentrationslagern, die Reise auf überfüllten Schiffen nach Haifa und die Migration in andere Länder, machen mich natürlich sensibel für solche Themen“, erklärte Ruth in der Bildunterschrift.

Ruth Moschner: Vermögen

Doch wie viel verdient Ruth Moschner als Moderatorin und Buchautorin? Laut der Online-Ressource „taddlr.com“ wird das Vermögen der 45-Jährigen auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt.