„Let’s Dance“ 2021 geht am Freitag, 16.04.2021, auf RTL weiter. Doch vorher sorgt einer der Kandidaten abseits der Tanzfläche für Aufsehen: Rurik Gislason ziert das Cover der aktuellen „Playboy“-Sonderausgabe.

Das ist nicht das einzige Projekt des Ex-Fußballers – von Gin, über einen eigenen Song bis zu Mode macht er so einiges. Doch wie tickt der Isländer privat? Wir haben euch alle Infos zu seinem Vater, dem Tod seiner Mutter und seiner Freundin im Porträt zusammengefasst.

Rurik Gislason Steckbrief: Alter, Wohnort, Freundin

Alle Fakten zu Rurik Gislason auf einen Blick:

Name: Rurik Gislason

Alter: 33

Geburtstag: 25. Februar 1988

Sternzeichen: Fische

Geburtsort: Reykjavik, Island

Wohnort: Island

Staatsangehörigkeit: Island

Größe: 1,84 m

Beruf: Ex-Fußballer, Model, Unternehmer, Sänger

Rurik Gislason „Playboy“: Isländer ziert das Cover der Sonderausgabe

Ein Mann auf dem „Playboy“-Cover? Was fast schon verrückt klingt, ist Tatsache. Denn der Isländer Rurik Gislason guckt einem von der Sonderausgabe des Magazins mit dem Titel „Playboy Essentials“ entgegen. Dabei handelt es sich um ein neues Stil-Special zum Thema Männermode.

Über die Anfrage hat sich der „Let’s Dance“-Kandidat sehr gefreut, wie er im Interview mit dem Magazin zugibt: “Ich fand das wirklich cool! Wenn du für so etwas angefragt wirst, heißt das, dass du irgendetwas richtig machst. Dass du bestimmte Werte repräsentierst. Ich sehe das als großes Kompliment.“

Isländer Rurik Gislason sorgt für Begeisterung bei „Let’s Dance“

Rurik Gislason ist schnell zum Publikumsliebling geworden. Auf Twitter wird regelmäßig ein Feuerwerk an Tweets abgefeuert, wenn der Isländer auf dem Bildschirm auftaucht und seine Hüften schwingt. „Hab selten so würdelos am Fernseher geklebt“, twitterte etwa eine Zuschauerin, eine andere findet: „Der Freitagabend hat endlich wieder einen Sinn“, versieht das mit dem Hashtag „TeamRurik“ und einem Gif des Kandidaten.

Woche für Woche beweist der Ex-Fußballer sein Können auf der Tanzfläche an der Seite von Tanzprofi Renata Lusin. Zuletzt überzeugte er mit einem Quickstep zu „Summer In The City“.

Rurik Gislasons: Fußball, Verein, Heidelberg

Rurik Gislason begann seine Fußballkarriere beim HK Kópavogur in seiner isländischen Heimat, bevor er 2004 zur Nachwuchsmannschaft des RSC Anderlecht in Belgien wechselte. Bei der WM 2018 in Russland machte Gislason weniger durch seine fußballerischen Qualitäten und mehr mit seinem Aussehen auf sich aufmerksam: Nach seiner Einwechslung in der 63. Minute im Gruppenspiel gegen Argentinien wurde er quasi über Nacht zum Social-Media-Star. Seine Follower-Zahl auf Instagram wuchs von 40.000 Abonnenten auf über 500.000 an und er avancierte zum Sexsymbol des Turniers.

Im gleichen Jahr wechselte Gislason vom 1. FC Nürnberg, für den er drei Jahre lang in der zweiten Bundesliga gespielt hatte, zum SV Sandhausen nahe Heidelberg. Nachdem dort sein Vertrag im Sommer 2020 von Seiten des Vereins nicht verlängert worden war, gab Gislason im November 2020 sein Karriereende bekannt.

Rurik Gislason und der Instagram-Hype

Einen Teil seiner Berühmtheit ist auf den brasilianische TV-Star Gabriela Lopes zurückzuführen. Mit ihrem Kommentar: „Wie ist es nur möglich, dass man so schön ist?“ löste sie einen regelrechten Hype aus. Binnen weniger Stunden hatte Gislasons Instagram-Account einen Zuwachs an Followern erhalten, wie es ihn wohl nur selten gegeben hat. Der Fußballer wurde plötzlich vor allem in Südamerika ein echter Star und Frauenschwarm.

Der Hashtag #sexyrurik, der erstmals von Mitspieler Kári Árnason verbreitet worden war, hatte daraufhin schnell die Runde gemacht. Binnen kürzester Zeit wuchs seine Follower-Zahl, sodass Gislason zeitweise rund 1,3 Millionen Abonnenten mehr hatte. Zum Vergleich: Vor der WM waren dem Zweitliga-Spieler rund 30.000 Personen gefolgt. Vor dem Start von „Let’s Dance“ folgen dem 32-Jährigen rund 856.000 Fans.

Rurik Gislason: Freundin Nathalia Soliani

Gislason, der nach dem WM-Hype 2018 sein Liebesleben über Monate geheim gehalten hatte, gab zum Bedauern einiger weiblichen Fans 2019 auf Instagram bekannt, dass er mit Nathalia Soliani zusammen ist. Die Brasilianerin ist Model und bei IMG Models unter Vertrag.

Rurik Gislason: Mutter starb an Krebs

Im April 2020 verstarb die Mutter des Fußball-Stars, wie er seinen Fans in einer emotionalen Botschaft auf Instagram mitteilte. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb er, dass seine Mutter im Alter von 66 Jahren viel zu früh an Krebs gestorben sei. In dem Post beschreibt Gislason das Verhältnis der beiden als „einzigartig“, er habe seine Mutter sehr geliebt und zu ihr aufgeschaut. „Sie hat mir und meiner Familie die Welt bedeutet“, betont er.

Rurik Gislason Familie: Vater und Bruder

Während die Nachricht vom Tod seiner Mutter für Aufsehen sorgte, hält Gislason sich eher bedeckt, was seine restliche Familie angeht. Bekannt ist soweit nur, dass sein Vater Gisli Kristofersson heißt und er einen Bruder namens Georg hat. Das Verhältnis scheint sehr gut zu sein. Im Post zum Tod seiner Mutter schrieb Gislson etwa davon, dass beide Elternteile seine ersten Unterstützer gewesen seien und er beiden unendlich dankbar sei.

Zudem teilte er im August 2020 ein Foto von sich und seinem Vater bei einem Segel-Trip. „Segeln mit Papa. Ein fantastisches Wochenende geht zu Ende“, schrieb er dazu.

Rurik Gislason: Song „Older“

Nach dem Ende seiner Fußballer-Karriere widmet sich Rurik Gislason nun nicht nur dem TV-Format „Let‘s Dance“, sondern auch der Musik. Am Freitag, 19.02.2021 hat der Isländer seine erste Single „Older“ offiziell veröffentlicht. Aufgenommen hat er den Song mit gemeinsam mit dem DJ und Produzent „Doctor Victor“.

Youtube Doctor Victor feat. Rurik - „Older“

Rurik Gislason Gin: Inhaber von Glacier Gin

Die Idee zu Glacier Gin hatten die Freunde Fannar und Halli im Jahr 2018. Sie wollten einen Gin kreieren, der von dem Wesen der isländischen Gletscher inspiriert ist. Kurz nachdem ihr Freund Rurik von der Weltmeisterschaft zurückkehrte, sprachen sie mit ihm über das Projekt. Der heute 32-Jährige war direkt von dem Projekt begeistert und stieg in das Unternehmen ein.

Hinter dem Glacier Gin steckt aber auch eine ernste Botschaft: Er soll Bewusstsein dafür schaffen, was den Gletschern durch die Erderwärmung droht. In 200 Jahren wird es keine Gletscher mehr auf Island geben. Die Besonderheit des Gins ist das verwendete Wasser: Es wird aus dem Eyjafjallajökull gewonnen.

Rurik Gislason Mode: Label Bökk

Mode-Label namens Bökk gegründet. Die Der Gin ist nicht das einzige Unternehmen des Isländers. Er hat sein eigenesgegründet. Die Kollektion des Labels umfasst Streetwear wie Hoodies, T-Shirts, Beanies, Socken und Gürtel. Auf seinem Instagram-Account bewirbt Gislason das Label regelmäßig, außerdem hat Bökk ein eigenes Profil auf der Plattform.

