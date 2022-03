Am Samstag, 19.03.2022, läuft der Spielfilm „Rückkehr nach Rimini“ im Ersten. Die Handlung der Komödie dreht sich um die drei Rentner Helmut, Peter und Edgar, die nach Jahrzehnten wieder an ihren damaligen Urlaubsort Rimini zurückkehren. Die Nostalgiereise wird zum Prüfstand ihrer eingerosteten Freundschaft und ein Anstoß, die Sinnhaftigkeit ihres Lebens zu überdenken.

Um was dreht es sich in „Rückkehr nach Rimini“

Wann ist der Film in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer ist in der Besetzung des Spielfilms?

Handlung, Sendezeit, Stream, Darsteller und mehr – alles Wichtige zum Film erfahrt ihr hier.

„Rückkehr nach Rimini“: ARD-Sendetermine

Der Fernsehfilm „Rückkehr nach Rimini“ läuft an diesem Samstag zur Primetime im Ersten. Danach wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Samstag, 19. März 2022, um 20:15 Uhr

Sonntag, 20. März 2022, um 02:15 Uhr

„Rückkehr nach Rimini“: ARD-Mediathek

Der Spielfilm „Rückkehr nach Rimini“ ist nach der Erstausstrahlung für insgesamt drei Monate in der ARD-Mediathek als Stream verfügbar.

„Rückkehr nach Rimini“: Handlung am 19.03.2022

Der Sommer 1971 in Rimini an der Adria war für die drei Schulfreunde Helmut, Peter und Edgar und Peters Schwester Josefine ein unvergesslicher Urlaub. Heute nach 40 Jahren ist von dieser Freundschaft nicht mehr viel übrig geblieben – außer gelegentliche Treffen zum Skat spielen. Doch jetzt stehen für Helmut dunkle Zeiten an, seine große Liebe seit jenem Urlaub, Ehefrau Josefine, ist verstorben. Nachdem alle Sachen in Kartons verpackt wurden, halfen Helmuts Tochter Fritzi, Peter und Edgar und Peters Frau Maria beim Auszug und beim Loslassen seines alten Lebens. Maria brachte zu diesem Treffen den letzen Brief von Josi mit, der allerdings unvollständig ist und bei dem der Adressat fehlt. Der Inhalt löst bei allen ein tiefes Gefühlsdurcheinander aus und stellt ihr Leben auf den Kopf.

Helmut, der nicht einmal einen Führerschein besitzt, stürmt zu seinem Mercedes und will sofort nach Italien aufbrechen. Da auch seine Jagdwaffe fehlt, bleibt den beiden Freunden nichts anderes übrig, als sich mit ins Auto zu setzten und nach Rimini zu fahren. Maria, die das Handy ihres Mannes orten kann, macht sich zusammen mit Fritzi ebenfalls auf den Weg nach Rimini, um den Männern hinterher zu fahren.

In „Rückkehr nach Rimini“ sind Edgar, Fritzi und ihr Vater Helmut auf Sinnsuche.

© Foto: ARD Degeto/Martin Rattini

„Rückkehr nach Rimini“: Besetzung am 19.03.2022

Im Spielfilm am Samstag sind folgende Darsteller zu sehen. Die Namen der Schauspieler und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Helmut Ortel – Karl Fischer

Peter Cerny – Rainer Bock

Edgar Singer – Bernhard Schütz

Maria Cerny – Lena Stolze

Fritzi Ortel – Miriam Maertens

Nelly – Larissa Sophie Römer

„Rückkehr nach Rimini“: Drehorte

Die Kulissen in „Rückkehr nach Rimini“ wecken in den den Zuschauern Urlaubsgefühle. Die Dreharbeiten zum ARD-Film fanden vom 13. April bis 12. Mai 2021 statt. Die Drehorte lagen in Rimini, München und Umgebung.

Infos über Rimini

Rimini liegt an der italienischen Adriaküste in der Region Emilia-Romagna. Sie ist mit über 150.000 Einwohner auch die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Rimini. Die Altstadt liegt unweit der Adriaküste und ist bekannt für ihren Badetourismus.