RTL. In der actionreichen Spielshow „RTL Wasserspiele“ treten sie in insgesamt acht abenteuerlichen Spielen gegeneinander an. Dabei werden sie von Jan Köppen, Laura Papendick und Oliver Pocher begleitet. Letzterer steht ihnen als Bademeister zur Seite. Wer bekommt kalte Füße? Und wer holt sich am Ende den großen Pokal? Auch 2023 stellen sich wieder acht mutige Promis dem verrückten Wasser-Wettkampf von. In der actionreichen Spielshowtreten sie in insgesamt acht abenteuerlichen Spielen gegeneinander an. Dabei werden sie von Jan Köppen, Laura Papendick und Oliver Pocher begleitet. Letzterer steht ihnen als Bademeister zur Seite.

Wann wird die Show ausgestrahlt? Gibt es sie in der Mediathek? Und wo findet sie statt? Alles was ihr rund um die Sendetermine, Mediathek und Co. wissen müsst, findet ihr in diesem Artikel zusammengefasst.

„RTL Wasserspiele“: Sendetermin und Sendezeit

Rein in die Badesachen und ab ins kühle Nass: Die Teilnehmer der RTL-Show „RTL Wasserspiele“ stellen sich am Samstag, 21. Oktober 2023, wieder einem verrückten Wasser-Wettkampf und zeigen dabei vollen Körpereinsatz. Die Spielshow wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt und im Anschluss nicht wiederholt.

„RTL Wasserspiele“ im Stream und in der Mediathek

Wer zur TV-Ausstrahlung keinen Fernseher parat hat, kann die „RTL Wasserspiele“ auch im Livestream auf RTL+ verfolgen. Ob die Show im Anschluss auch als Wiederholung in der Mediathek verfügbar sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Für gewöhnlich können Sendungen dort jedoch nach der TV-Ausstrahlung mit einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft für einen gewissen Zeitraum angeschaut werden.

Wie funktionieren die „RTL Wasserspiele“?

Rein in die Badesachen und ab ins Nasse! Doch wer kriegt kalte Füße? Bei den „RTL Wasserspielen“ stellen sich acht Promis dem verrückten Wasser-Wettkampf. In insgesamt acht Spielen müssen sie sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen, denn nur so schaffen sie es bis ins Finale. Auf dem Weg dorthin treffen sie unter anderem auf das Wellenbecken, einen Kran und zahlreiche Rutschen. Dabei wird ihnen alles abverlangt! Angefeuert von einem sommerlich gekleideten Publikum machen es die Promis hier untereinander aus – denn am Ende kann nur einer von ihnen die „RTL Wasserspiele“ gewinnen.

Das sind die Moderatoren der „RTL Wasserspiele“

Oliver Pocher erneut die Rolle des Bademeisters und motiviert die Teilnehmer entsprechend. Bereits im vergangenen Jahr führte der „Ninja Warrior Germany“-Moderator Jan Köppen durch die actionreiche Spielshow. Neu an seiner Seite ist die deutsche Fernsehmoderatorin Laura Papendick . In den vergangenen Jahren war sie hauptsächlich im Sportbereich aktiv und passt deshalb perfekt zu den „RTL Wasserspielen“. Darüber hinaus übernimmt der Entertainererneut die Rolle des Bademeisters und motiviert die Teilnehmer entsprechend.

Die „RTL Wasserspiele“ 2023 finden auf Teneriffa statt

Nachdem die ersten „RTL Wasserspiele“ im vergangenen Jahr in Deutschland stattfanden, verschlägt es die Promis dieses Mal auf die kanarische Trauminsel Teneriffa. Der dortige Siam Park zählt mit über 29 Rutschen zu den größten Wasserparks der Welt. Darüber hinaus befindet sich dort der „Tower of Power“ mit 28 Meter freiem Fall und ein Wellenbecken mit Wellen, von bis zu 4 Metern Höhe. Ein Pluspunkt des Wasserparks: Das Wasser von den Rutschen wird zur Bewässerung der Pflanzen genutzt und es gibt eine eigene Wasseraufbereitungsanlage.

„RTL Wasserspiele“: Das sind die Teilnehmer

Insgesamt acht mutige Promis wagen die Herausforderung und stellen sich dem verrückten Wasser-Wettkampf bei den „RTL Wasserspielen“. Vom Profisportler bis zum Ex-„Bachelor“ sind die unterschiedlichsten Kandidaten am Start. Doch wer kriegt kalte Füße? Und wer holt sich am Ende den großen Pokal?