Nachdem die „RTL Wasserspiele“ im vergangenen Jahr Premiere im TV gefeiert haben, wagen auch dieses Jahr wieder acht mutige Promis den Wasser-Wettkampf. In insgesamt acht abenteuerlichen Spielen treten sie dann gegeneinander an und müssen sich zahlreichen Wasserrutschen, einem Wellenbecken und einem Kran stellen. Das spektakuläre Ereignis findet im Siam Park auf Teneriffa statt, der zu den größten Wasserparks der Welt zählt.

Wer ist in der zweiten Ausgabe dabei? Wir stellen euch die prominenten Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor.

Diese Promis stellen sich dem Wasser-Wettkampf

An der zweiten Ausgabe der RTL-Show „RTL Wasserspiele“ nehmen insgesamt acht prominente Kandidaten teil, die sich alle in ihre Badesachen werfen und sich acht abenteuerlichen Spielen stellen. Dort warten auf sie nicht nur zahlreiche Rutschen und ein spektakuläres Wellenbecken, sondern auch ein Kran.

Diese acht Promis stellen sich der Herausforderung:

Cecilia Asoro (Model)

Filip Pavlović (Entertainer)

Elena Miras (Reality-Star)

Zsolt Sándor Cseke (Profitänzer)

Julia Römmelt (Playmate)

Fernanda Brandao (Fitness Coach)

Dominik Stuckmann (Ex-„Bachelor“)

Michael „Mimi“ Kraus (Ex-Handballprofi)

Die Teilnehmer der „RTL Wasserspiele“ 2023 im Überblick

Wir stellen euch die acht prominenten Teilnehmer einzeln vor:

Cecilia Asoro

Cecilia Asoro ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin und Model. Erstmalig war sie durch ihre Teilnahme an der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ im deutschen TV zu sehen. Dort versuchte sie direkt zweimal ihr Glück, scheiterte jedoch. In den darauffolgenden Jahren nahm sie dann an Shows wie „Der Bachelor“ und „Prominent getrennt“ teil. Zuletzt war sie im „Dschungelcamp“ 2023 zu sehen. An den „RTL Wasserspielen“ nimmt sie nun teil, weil sie Adrenalin und Herausforderungen liebt. Außerdem erinnern sie Wasserparks an ihre Kindheit.

Cecilia Asoro

Filip Pavlović

Filip Pavlović hat in den vergangenen Jahren reichlich TV-Erfahrung gesammelt. So nahm er bereits an Shows wie „Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“ und dem „Ninja Warrior Promi-Special“ teil. 2021 sicherte er sich schließlich das „Goldene Ticket“ für den Einzug in das „Dschungelcamp“ 2022. Darin kam er bei den Zuschauern so gut an, dass sie ihn schlussendlich zum „Dschungelkönig“ krönten. Jetzt will er bei den „RTL Wasserspielen“ vollen Einsatz zeigen, denn er liebt sportliche Herausforderungen und das am liebsten in Verbindung mit tollen Menschen und jeder Menge Spaß.

Filip Pavlović

Elena Miras

Reichlich Erfahrung im Reality-TV sammelte in den vergangenen Jahren auch Elena Miras. Von „Love Island“ über „Das Sommerhaus der Stars“ bis hin zum „Dschungelcamp“ – sie versuchte ihr Glück in zahlreichen Shows. 2022 nahm sie schließlich an der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ teil und wurde darin zum „Realitystar 2022“ gekürt. Vor der Ausstrahlung der „RTL Wasserspiele“ verriet sie gegenüber dem Sender, dass sie mit Wasserparks vor allem Angst verbindet. An der Show nimmt sie jedoch trotzdem teil, denn sie freut sich auf Spaß und neue Herausforderungen.

Elena Miras

Zsolt Sándor Cseke

Zsolt Sándor Cseke ist vor allem durch die Tanzshow „Let’s Dance“, in der er im Jahr 2022 sein Debüt feierte, einem breiteren Publikum bekannt geworden. Der Profitänzer hat eine Trainer C-, sowie eine Wertungsrichter A-Lizenz. Außerdem unterrichtet er Lateinpaare in diversen Tanzsportvereinen. An den „RTL Wasserspielen“ nimmt er teil, weil er Wasser liebt und immer gerne neue Sachen ausprobiert. In seiner Kindheit hat er sehr häufig Freibäder besucht, am liebsten ist er ins Thermalwasser mit sehr hohen Temperaturen gegangen. Dort konnte er einfach entspannen.

Zsolt Sándor Cseke

Julia Römmelt

Auch Julia Römmelt stellt sich dem Wasser-Wettkampf. Ihre Teilnahme erklärt sie so: „Ich habe die letzten Wasserspiele geschaut und fand das Format extrem unterhaltsam, ich möchte meine lustige und spontane Seite gerne zeigen, da die Menschen immer denken, dass man als Model nur gut aussehen kann.“ Trotzdem erlebte sie im Zusammenhang mit Wasser schon mal eine traumatische Erfahrung: Als Kind wäre sie in einem Schwimmbad mal fast ertrunken, ihre Mutter hat sie jedoch rechtzeitig herausgezogen. Bekannt geworden ist Julia Römmelt als „Playmate des Jahres 2021“. Seitdem arbeitet sie als Model.

Julia Römmelt

Fernanda Brandao

Die deutsch-brasilianische Sängerin und Tänzerin Fernanda Brandao hat bereits reichlich Erfahrung im Wassersport gesammelt, wie sie gegenüber RTL berichtete: „Ich habe vor vielen Jahren eine Wasserrutsch WM gewonnen und danach immer mal wieder an ähnlichen Wettkämpfen teilgenommen. Hier dabei zu sein ist für mich ein persönliches Revival meiner Wasserspiel-Tradition.“ Chancen, ihre Konkurrenten auszustechen, hat sie also allemal. Nachdem sie früher oftmals im TV zu sehen war und auch in der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ saß, war es in den letzten Jahren eher ruhiger um sie.

Fernanda Brandao

Dominik Stuckmann

Der Unternehmer Dominik Stuckmann wurde im Jahr 2022 als „Der Bachelor“ einem breiteren Publikum bekannt. In der Show suchte er zehn Wochen lang nach seiner Traumfrau. Seitdem ist er regelmäßig in verschiedenen TV-Shows wie das „RTL Turmspringen“ oder „Mein Mann kann“ zu sehen. Bereits in seiner Kindheit hat er in Freibädern Wettkämpfe ausgetragen. Egal ob beim Rutschen oder beim Turmspringen – er wollte immer der Beste sein. Als begeisterter Wassersportler nimmt er nun an den „RTL Wasserspielen“ teil und freut sich auf eine unterhaltsame Herausforderung.

Dominik Stuckmann

Michael „Mimi“ Kraus

Michael Kraus, der meist nur „Mimi“ genannt wird, ist genau der richtige Kandidat für die „RTL Wasserspiele“. Als ehemaliger Profi-Handballer hat er bereits den Weltmeistertitel erzielt sowie die Champions League gewonnen. Außerdem ist er Deutscher Meister geworden. Im Jahr 2020 beendete er seine Karriere schließlich. Sportlich bleibt es bei ihm jedoch trotzdem, denn nachdem er zunächst an der Tanzshow „Let’s Dance“ genommen hat, stellt er sich jetzt dem Wasser-Wettkampf. Mit Freibädern verbindet er vor allem Spaß, eine schöne Zeit und Pommes am Beckenrand.