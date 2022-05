Montag, 16. Mai 2022, erscheint der SPD-Kanzler erneut im Fernsehen. Nachdem die Kritik an seinem Kommunikationsstil immer lauter wurde, hat Kanzler Olaf Scholz sich immer häufiger im Fernsehen gezeigt, um den Bürgerinnen und Bürgern seine Entscheidungen zu erklären. Amerscheint der SPD-Kanzler erneut im Fernsehen.

Was ist das Thema der Sendung bei RTL?

der Sendung bei RTL? Wann läuft die Sendung im TV?

läuft die Sendung im TV? Wird sie später in einer Mediathek zu sehen sein?

Alle Infos zur Sondersendung am Montag findet ihr hier im Überblick.

„RTL Direkt Spezial“: Thema am 16.05.2022

Wenn der Bundeskanzler am 16. Mai auf RTL vor die Kameras tritt, geht es mal wieder um das eine Thema: den Krieg in der Ukraine und die Folgen für Deutschland. In dem Format „Kann der Kanzler Krise“ werden die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt ihre Fragen an Olaf Scholz richten können. Laut RTL wird es unter anderem darum gehen:

Steigende Energiekosten

Integration von Geflüchteten aus der Ukraine

Wie steht es um die Pläne im Koalitionsvertrag?

Waffenlieferungen und Ausweitung des Kriegs

NRW-Wahl am Sonntag, 15. Mai

„Kann der Kanzler Krise“: Uhrzeit der Ausstrahlung & Mediathek

Wann kommt die Sendung mit dem Kanzler auf RTL? Kann man die Folge später noch einmal schauen?

Hier der Überblick:

Wann: 16.05. um 22:15 Uhr

16.05. um TV : RTL

: RTL Stream : TVNOW

: TVNOW Moderation: Pinar Atalay

Moderatorin Pinar Atalay: Wechsel von ARD zu RTL

Pinar Atalay ist 43 Jahre alt und seit September 2021 bei RTL als Nachrichtensprecherin engagiert. Davor war sie langjährige Moderatorin bei den ARD-Tagesthemen. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in Hamburg, pendelt aber für ihre Arbeit nach Berlin und Köln.