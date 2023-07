Amazon Prime gibt es mit Aufgibt es mit „Rot, Weiß und Königlich Blau“ schon bald einen ganz besonderen Liebesfilm zu sehen. Die Romanverfilmung erzählt die Geschichte von Alex Claremont-Diaz, dem Sohn der US-Präsidentin, und dem britischen Prinzen Henry. Obwohl sie sich eigentlich hassen, müssen sie nach einem öffentlichen Eklat eine Freundschaft vorspielen – dabei kommen ungeahnte Gefühle zum Vorschein.

Doch Moment! Woher kennt man eigentlich die Schauspieler? Wer sich fragt, in welchen Filmen oder Serien die Darsteller schon aufgetaucht sind, findet die Antwort in diesem Artikel.

Woher kennt man die Darsteller von „Rot, Weiß und Königlich Blau“?

Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Uma Thurman – bei dem ein oder anderen aufmerksamen Zuschauer klingelt vielleicht etwas, wenn man die Besetzungsliste des neuen Prime-Films sieht. Woher ihr die Darsteller kennen könntet, seht ihr hier:

Taylor Zakhar Perez spielt Alex Claremont-Diaz

In „Rot, Weiß und Königlich Blau“ schlüpft Taylor Zakhar Perez in die Rolle des Sohns der US-Präsidentin. In der Vergangenheit war er bereits auf Netflix in Teil zwei und drei der romantischen Komödie „The Kissing Booth“ zu sehen. Doch auch vorher tauchte er immer wieder in beliebten Serien wie „iCarly“, „Alpha House“, „Code Black“ und „Scandal“ auf. Im Jahr 2022 übernahm er größere Rollen in der Serie „Minx“ und in der Komödie „1Up“.

Nicholas Galitzine als Prinz Henry

Der britische Schauspieler Nicholas Galitzine wird in „Rot, Weiß und Königlich Blau“ zum Prinzen des Vereinigten Königreichs. Auch er ist bereits aus verschiedenen Filmen und Serien bekannt. Seine erste Hauptrolle ergatterte er im Film „The Beat Beneath My Feet“. Außerdem spielte er in „Streetdance New York“ und „Handsome Devil“ mit. Auch in „The Watcher in the Woods“ und im Thriller „Share“ war er zu sehen. In der Netflix-Serie „Chambers“ verkörperte er Elliott Lefevre. Neben weiteren Filmen zählen wohl der Prime-Film „Cinderella“ mit Camila Cabello und der Netflix-Film „Purple Hearts“ zu seinen bekanntesten Projekten. Zuletzt spielte er auch in der Komödie „Bottoms“ mit.

Uma Thruman als Ellen Claremont

In „Rot, Weiß und Königlich Blau“ wird Uma Thurman zur US-Präsidentin. Doch welche anderen Rollen verkörperte sie bereits? Die US-amerikanische Schauspielerin ist vor allem für ihre Auftritte in den Filmen von Quentin Tarantino bekannt. Dazu zählen „Pulp Fiction“ und „Kill Bill“. In ihrer langen Karriere war sie Teil von vielen weiteren Filmen. Von „Kiss Daddy Good Night“ über „Henry & June“ und „Robin & Batman“ bis hin zu „Zufällig verheiratet“ – Uma Thurman bewies schon immer Genrevielfalt. 2019 spielte sie in der Netflix-Serie „Chambers“ mit, wo sie bereits auf Nicholas Galitzine traf. Zuletzt übernahm sie eine Rolle in „Hollywood Stargirl“.

Stephen Fry wird zum König

Stephen Fry ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur, Journalist, Dichter, Komiker, Synchronsprecher und Fernsehmoderator bekannt. Er spielte bereits in unzähligen Filmen und Serien mit. Hierzu zählen zum Beispiel „Mord auf Sendung“, „Per Anhalter durch die Galaxis“, „V wie Vendetta“, „Sherlock Holmes: Spiel im Schatten“ sowie zwei „Der Hobbit“-Filme. Außerdem war er zuletzt an einzelnen Folgen der Netflix-Serien „Sex Education“, „Heartstopper“ und „Sandman“ beteiligt.

Sarah Shahi spielt Zahra Bankston

Sarah Shahi übernimmt in „Rot, Weiß und Königlich Blau“ die Rolle von Zahra Bankston. Bisher ist sie vor allem durch ihre Serienrollen bekannt. So spielte sie unter anderem in „Dawson’s Creek“ und „Supernatural“ mit. Ihren Durchbruch hatte sie mit „The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben“. Darauf folgte eine Hauptrolle in der Krimiserie „Life“ sowie viele Gastrollen in verschiedenen Serien. In der Komödie „Der ganz normale Wahnsinn – Working Mum“ spielte sie die Protagonistin. Einige weitere Auftritte folgten. Zuletzt übernahm sie die Hauptrolle der Netflix-Serie „Sex/Life“ und war in „Black Adam“ zu sehen.

Rachel Hilson wird zu Nora Holleran

In „Rot, Weiß und Königlich Blau“ spielt Rachel Hilson Nora Holleran. Die US-amerikanische Schauspielerin hatte ihre erste Rolle in der Serie „Good Wife“. Neben weiteren Auftritten spielte sie auch in „This Is Us – Das ist Leben“ mit. Bekannt ist sie hauptsächlich aus „Love, Victor“. Zuletzt war Hilson in den Serien „Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty“ und „In the Vault“ zu sehen.

Ellie Bamber als Prinzessin Bea

Für „Rot, Weiß und Königlich Blau“ wird die britische Schauspielerin Ellie Bamber zur Prinzessin. Doch auch zuvor konnte sie schon einige Rollen ergattern. Sie spielte in „The Falling“ und „Stolz und Vorurteil und Zombies“ mit. Im Jahr 2017 war sie Teil des Musikvideos zu „There’s Nothing Holdin‘ Me Back“ von Shawn Mendes. Außerdem war sie in „Der Nussknacker und die vier Reiche“ sowie zuletzt in der Serie „Willow“ zu sehen.

Malcolm Atobrah spielt Percy Okonjo

Malcolm Atobrah ist einer der unbekannteren Schauspieler des Casts von „Rot, Weiß und Königlich Blau“. Er war bisher nur in dem Drama „Nine Nights“, der Komödie „Rye Lane“ und den Kurzfilmen „10 to 6“ und „Millenial Mob Film“ zu sehen.

Thomas Flynn als Prinz Philip

Thomas Flynn wird in „Rot, Weiß und Königlich Blau“ zu Prinz Philip. Auch er kann noch nicht sonderlich viel Schauspielerfahrung vorweisen. Bekannt ist er lediglich aus „Bridgerton“ und „Masters of the Air“.