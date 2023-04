Die beliebte Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ ist mit einer weiteren Folge im Zweiten zurück: Das ZDF zeigt den Film „Wenn ich dich wiederfinde“ am Sonntag, 02.04.2023, im Rahmen des „Herzkinos“. Darin sucht Helen ihren Mann Jonah, der nach einem Sturm auf See nicht mehr zurückgekehrt ist. Zusammen mit dem Versicherungsagenten Liam Shaw reist sie seinen Spuren hinterher. Doch als die beiden sich langsam näher kommen, taucht plötzlich Helens vermisster Mann wieder auf...

Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und mehr findet ihr hier in der Übersicht.

„Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“: ZDF-Sendetermin

Das ZDF sorgt im Rahmen des „Herzkinos“ wieder für reichlich Romantik: Am Sonntag, 02.04.2023, strahlt das Zweite die neue Episode „Wenn ich dich wiederfinde“ der beliebten Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ aus. Der Film hat eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss wird er nicht wiederholt.

„Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“: ZDF-Mediathek

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“

Als Helens Mann Jonah nach einem Sturm auf See bleibt, soll Liam ihr ein Jahr später die Lebensversicherung auszahlen. Doch dafür müsste Jonah erst einmal offiziell für tot erklärt werden. Daran, dass er wirklich tot ist, mehren sich allerdings die Zweifel. Zum einen, weil Helen immer noch eine starke Verbindung zu ihrem Mann spürt. Zum anderen, weil ihre Mutter Debra sich sicher ist, ihn eines Morgens gesehen zu haben. Handelt es sich um eine der vielen angeblichen Sichtungen der letzten Monate, die sich alle als Irrtum herausgestellt haben? Zumal Debra unter einer frühen Form von Demenz leidet. Oder führt Jonah sie alle nur an der Nase herum? Und wenn ja, aus welchem Grund? Ganz besondere Unterstützung erfährt Helen von dem Holzhändler Riley Cummings. Er hatte schon immer ein Auge auf Helen geworfen. Jetzt, da Jonah verschwunden ist, sieht er seine Chance gekommen. Doch Helen wird schnell klar, dass hinter seiner Hilfsbereitschaft mehr steckt.

Neben der Ungewissheit um ihren Mann Jonah plagen Helen noch ganz andere Sorgen. Ihrer Mutter Debra, die sich um die Buchhaltung der Werkstatt kümmert, unterlaufen auffällig viele Fehler. Die Demenzerkrankung schreitet voran, und Debra weiß, dass ihr nur eine begrenzte Zeit bleibt, die Dinge in ihrem und Helens Leben zu ordnen. Dazu gehört auch das Verhältnis zu ihrer alten Liebe Arnold Foster. Dieser steht kurz vor der Pensionierung aus dem Polizeidienst, und die Suche nach Helens Mann ist seine letzte große dienstliche Herausforderung.

Um die Wahrheit über Jonahs Verschwinden herauszufinden, müssen Helen und Liam sich zusammentun und Jonahs Spuren hinterher reisen. Dabei kommen sie nicht nur der Wahrheit näher. Sie entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten und verlieben sich ineinander. Doch genau in dem Augenblick, in dem Helen Jonah endlich loslassen könnte, taucht er wieder auf. Helen steht vor einem Dilemma, das sie bis an ihre emotionalen Grenzen führt.

Zusammen mit Liam Shaw (Frederik Funke) macht sich Helen Brody (Hedi Honert) auf die Suche nach ihrem vermissten Mann. Währenddessen bittet Sie Arnold Foster (Heio von Stetten), sich um ihre erkrankte Mutter zu kümmern.

© Foto: ZDF/Jon Ailes

Die Besetzung von „Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“ im Überblick

Der bekannte deutsche Schauspieler Frederik Funke, der bereits in der beliebten Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitgespielt hat, übernimmt die Hauptrolle des Liam Shaw. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Helen Brody – Hedi Honert

Liam Shaw – Frederik Funke

Debra Warren – Kirsten Block

Arnold Foster – Heio von Stetten

Jonah Brody – Tommy Schlesser

Riley Cummings – Gabriel von Berlepsch

Jennifer Pots – Lucy Newman-Williams

Wo wurde „Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“ gedreht?

Die Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ ist vor allem für ihre traumhaften Kulissen bekannt. Auch in „Wenn ich dich wiederfinde“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde der Film an verschiedenen Küstenorten in Cornwall im Jahr 2022. Dazu zählen Padstow, Mylor und Feock. Die Küste von Cornwall ist seit mehr als 25 Jahren Drehort für die beliebte Reihe des ZDF-Herzkinos.