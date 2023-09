An diesem Sonntag gibt es wieder etwas fürs Herz: Ein neuer Teil der „Rosamunde Pilcher“-Reihe wird im Zweiten ausgestrahlt. Der „Herzkino“-Film „Schlagzeile Liebe“ läuft am 24. September 2023 im ZDF. Im Mittelpunkt steht Laura Seal, die sich um den Community-Garden ihres kleinen Ortes kümmert und dort auf den Neuankömmling Bob Spencer trifft. Beide kommen aus komplett unterschiedlichen Welten und müssen sich in ihren Positionen behaupten.

Wann läuft die Romanze? Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Was ihr über den Film wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Rosamunde Pilcher – Schlagzeile Liebe“: ZDF-Sendetermin und Sendezeit

Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 24.09.2023, strahlt das Zweite die neueste Episode „Schlagzeile Liebe“ der beliebten Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ aus. Der 90-minütige Film läuft zur Primetime. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 24.09.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Rosamunde Pilcher – Schlagzeile Liebe“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen verpasst, sollte Glück haben: Für gewöhnlich stehen die Filme der „Herzkino“-Reihe immer auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Worum geht es in „Rosamunde Pilcher – Schlagzeile Liebe“?

Laura Seal ist selbstständig als Gärtnerin in Cornwall und engagiert sich seit ihrer Kindheit für ihre kleine Gemeinde. Als jüngstes Mitglied des Gemeinderats hat sie einen Community-Garden angelegt, in dem die Bürger gemeinsam Obst und Gemüse anbauen können. Doch dann erleidet ihr Vater, der Bürgermeister Francis Seal, einen Herzinfarkt. Da er aktuell auch mit Eheproblemen kämpft, muss er unfreiwillig sein Amt vorübergehend abgeben, damit er sich endlich einmal schont. Der Gemeinderat zwingt Francis zu einer Pause und wählt dafür seine Tochter ins Amt.

Gleichzeitig kommt Robert „Bob“ Spencer in Cornwall an. Er ist ein aufstrebender Journalist aus London, wegen einer Sensationsmeldung auf die Nase gefallen ist. Seine Verlegerin Lady Hennessy hat ihm die Stelle des Chefredakteurs einer Lokalzeitung angeboten, die er widerwillig annimmt. Schon beim ersten Treffen funkt es zwischen Laura und Bob. Sie kommen sich näher, obwohl für beide Kämpfe an unterschiedlichen Fronten anstehen: Laura muss sich junge Bürgermeisterin beweisen und sich der Öffentlichkeit stellen, während Bob dringend seine Zeitung mit etwas füllen muss. Er braucht einen Aufhänger. Da erscheint das Foto, das ihm ein Unbekannter zuspielt, genau richtig. Doch das zeigt illegale Aktivitäten des alten Bürgermeisters Francis. Auch seine Tochter Laura ist da nicht außen vor.

Die Besetzung von „Rosamunde Pilcher – Schlagzeile Liebe“ im Überblick

Während man die einige Schauspieler der Romanze aus verschiedensten ZDF-Krimis kennt, versteckt sich unter ihnen auch der Starkoch Horst Lichter als Butler. Wer ist sonst noch im Cast des neusten „Rosamunde Pilcher“-Films?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Nicola-Rabea Langrzik – Laura Seal

Garry Fischmann – Bob Spencer

Eckhard Preuß – Francis Seal

Maria Bachmann – Betty Seal

Arndt Schwering-Sohnrey – Jack Summer

Bianca Nawrath – Polly Jones

Helena Barlow – Keira Merchant

Al Barclay – Councilor Adams

Kerry Norton – Lady Hennessy

Richard Hainsworth – Paul Fisher

Janina Painter – Angela Huntington

Horst Lichter – Butler

Wann und wo wurde „Rosamunde Pilcher – Schlagzeile Liebe“ gedreht?

Bei der Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ stechen vor allem die traumhaften Kulissen hervor. Auch in „Schlagzeile Liebe“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde der Film an verschiedenen Küstenorten in Cornwall im September 2022. Dazu zählen Colan Barton bei Newquay, wo Lauras Cottage steht. Andere Drehorte waren Hayle, Padstow, Summercourt, Wadebridge und Mousehole. Die Küste von Cornwall ist seit mehr als 25 Jahren Drehort für die beliebte Reihe des ZDF-Herzkinos.