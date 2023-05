Die beliebte Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ ist mit einer weiteren Folge im Zweiten zurück: Das ZDF zeigt den Film „Herzensläufe“ am Sonntag, 28.05.2023, im Rahmen des „Herzkinos“. Darin geht es um die Schwestern Jacky und Alice, die die Brennerei ihrer Eltern übernehmen. Beim Aufräumen der bei einem Brand zerstörten Lagerhalle finden sie schließlich eine Kette von Jacky. Doch wie kommt ihre Kette in den Raum, wenn Alice immer behauptet hat, den Brand ausgelöst zu haben?

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Rosamunde Pilcher: Herzensläufe“: ZDF-Sendetermin

Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 28.05.2023, strahlt das Zweite erneut die Episode „Herzensläufe“ der beliebten Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ aus. Die Erstausstrahlung war bereits im Jahr 2021. Jetzt läuft der 90-minütige Film erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Herzensläufe“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Rosamunde Pilcher: Herzensläufe“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Rosamunde Pilcher: Herzensläufe“

Seit Jackys Mutter vor vielen Jahren bei einem Brand ums Leben kam, fühlt sie sich verpflichtet, das Erbe ihrer Mutter weiterzuführen. Doch ihr Vater Ronald Davie macht sich Sorgen um Jacky, da sich ihr ganzes Leben nur um die Brennerei dreht. Als Jackys ältere Schwester Alice überraschend in St. Agnes eintrifft, kommt es zwischen den beiden Schwestern in Rekordzeit zu einem handfesten Streit. Trotzdem – oder gerade deswegen – wartet Ronald zu seinem 60. Geburtstag mit einer ganz besonderen Überraschung auf: Er will den Schwestern die Brennerei schon zu Lebzeiten gemeinsam überschreiben. Damit möchte er der rastlosen Alice, die ihren Job als Köchin gekündigt hat, endlich ein Zuhause geben und gleichzeitig verhindern, dass Jacky sich in der Brennerei komplett aufreibt. Doch der gut gemeinte Versuch, die Familie wieder zusammenzubringen, lässt den Streit der Schwestern nur noch weiter eskalieren. Was die Schwestern jedoch vereint, ist die Kindheitserinnerung an den Brand in der Destillerie, bei dem ihre Mutter ums Leben kam. Doch anders als Alice, die an diesen Tag nicht mehr erinnert werden will, suchen Jacky immer wieder Albträume heim.

In St. Agnes trifft Alice auf ihren alten Schulfreund Thomas Mills. Schnell muss sie feststellen, dass sie für den jungen Arzt tiefe Gefühle entwickelt. Trotzdem möchte sie ihren Heimatort so schnell wie möglich verlassen und hat bereits ein Angebot, ein Restaurant in der Karibik zu übernehmen. Sie muss nur den Inhaber bei einem Vorkochen in St. Agnes überzeugen.

Während Ronald Rat und Trost bei seiner langjährigen guten Freundin Eleonore Brixby sucht, trifft Jacky zufällig auf den charmanten Surfer Matt Christian. Allerdings entpuppt er sich als Sohn einer Spirituosendynastie, der die Davies-Brennerei aufkaufen möchte. Doch gegen ihren Willen entdeckt Jacky ihre Gefühle für Matt und lässt diese auch zu. Nach einem zufällig mitgehörten Gespräch zwischen ihm und seinem Vater fühlt sie sich verraten und will Matt nie wiedersehen. Matt kann Jacky schließlich überzeugen, dass er sie aufrichtig liebt. Versöhnung liegt in der Luft, doch dann präsentiert Matt ihr eine alte Kinderkette. Diese hat er beim Aufräumen der alten Lagerhalle der Destillerie gefunden. Es ist Jackys Kette, die bei ihr sofort Erinnerungen an den Brand auslöst. Wie kommt die Kette in den Raum, wenn doch Alice immer behauptet hat, den Brand ausgelöst zu haben?

Ausgerechnet bei Alices Vorkochen für ihren Traumjob konfrontiert Jacky sie mit der Wahrheit. Gelingt es den Schwestern, sich von den Lügen der Vergangenheit zu befreien? Denn nicht nur die Familienharmonie steht auf dem Spiel, sondern auch die Existenz der Familienbrennerei.

Ronald (Jochen Nickel) wartet zu seinem 60. Geburtstag mit einer ganz besonderen Überraschung für seine Töchter Alice (Hedi Honert) und Jacky (Liliane Zillner) auf: Er will den Schwestern die Brennerei schon zu Lebzeiten gemeinsam überschreiben.

Die Besetzung von „Rosamunde Pilcher: Herzensläufe“ im Überblick

In der Episode „Herzensläufe“ der beliebten „Rosamunde Pilcher“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Alice – Hedi Honert

Jacky – Liliane Zillner

Ronald – Jochen Nickel

Matt – Maximilian Hildebrandt

Thomas – Orestes Fiedler

Freddy – Benjamin Weygand

Eleonore – Anke Sevenich

Officer Merton – Benedict Martin

Mr. Marigo – Carsten Hayes

Carla – Laura Frances-Martin

Daisy – Emma Spurgin Hussey

Andrew – Kip O'Sullivan

Mr. Kumar – Tanveer Ghani

Vicar Saunders – Rory Wilton

Wo wurde „Rosamunde Pilcher: Herzensläufe“ gedreht?

Die Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ ist vor allem für ihre traumhaften Kulissen bekannt. Auch in „Herzensläufe“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde der Film an verschiedenen Küstenorten in Cornwall im Jahr 2020. Dazu zählen St. Kew, Newquay und St. Agnes. Die Küste von Cornwall ist seit mehr als 25 Jahren Drehort für die beliebte Reihe des ZDF-Herzkinos.