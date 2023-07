Die beliebte Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ ist mit einer weiteren Folge im Zweiten zurück: Das ZDF zeigt den Film „Falsches Leben, wahre Liebe“ am Sonntag, 02.07.2023, im Rahmen des „Herzkinos“. Darin freunden sich Bill und Mo während den Vorbereitungen auf die Aufnahmeprüfung bei den Kampftauchern an. Was sie jedoch nicht wissen: Sie wurden als Babys vertauscht. Für die beiden Freunde brechen ihre bisherigen Welten zusammen, als sie plötzlich darüber in Kenntnis gesetzt werden...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe“: ZDF-Sendetermin

Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 02.07.2023, strahlt das Zweite erneut die Episode „Falsches Leben, wahre Liebe“ der beliebten Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ aus. Die Erstausstrahlung war bereits im Jahr 2020. Jetzt läuft der 90-minütige Film erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Falsches Leben, wahre Liebe“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe“

Bill Pexton, ein junger Marineleutnant, freundet sich bei den Vorbereitungen auf die Aufnahmeprüfung bei den Kampftauchern mit seinem Kameraden Mo Miller an. Mo kommt im Gegensatz zu Bill aus einer eher zerrütteten Familie. Seinen Erzeuger hat er nie kennengelernt, er weiß nur, dass er bei der Marine war. Die beiden Freunde ahnen nicht, dass sie als Babys vertauscht wurden. Dies wurde jedoch erst zwei Jahre nach ihrer Geburt entdeckt. Ihre Mütter entschieden sich damals schweren Herzens, den Tausch nicht rückgängig zu machen, weil die emotionale Bindung an die Kinder bereits zu stark war. Die Frauen hatten verabredet, miteinander in Kontakt zu bleiben, doch kurz darauf verschwand Mos Mutter zusammen mit ihm. Lady Theresa Pexton konnte jedoch nie loslassen und beauftragt nach einem neuen Hinweis einen Privatdetektiv, um die Spur nach Südafrika zu verfolgen. Sehr zum Unmut ihres Mannes Lord Frederic Pexton, der strikt gegen jede weitere Suche zu sein scheint.

Nach der von beiden verpatzten Aufnahmeprüfung lädt Bill seinen neuen Freund auf das Landgut seiner Eltern in Cornwall ein. Auf dem Weg dorthin machen sie eine Pause, um Bills Freundin Abigail Collins zu überraschen. Doch statt Abby trifft Bill auf ihre Schwester Doreen, genannt Donut, die schon seit Jahren heimlich in ihn verliebt ist. Ihr alter Spitzname Donut trifft inzwischen überhaupt nicht mehr auf sie zu, sie hat abgenommen, seit bei ihr Diabetes diagnostiziert wurde und sie Insulin spritzt. Bill erkennt sie im ersten Moment nicht wieder. Parallel lernt Mo Abby kennen, ohne zu ahnen, dass es sich um die Freundin seines Kameraden handelt. Da beide gern flirten, sprühen zwischen ihnen sofort die Funken, und Mo gibt Abby seine Telefonnummer.

Mo fällt aus allen Wolken, als die beiden Kameraden auf das Landgut der Pextons kommen. Bill hatte ihm verschwiegen, dass er aus einer alteingesessenen adligen Offiziersfamilie stammt, in der die Söhne immer zur Marine gehen. Lord Frederic und Lady Theresa heißen Mo aber herzlich willkommen und nehmen ihm sofort jede Scheu. Sie freuen sich, dass Bill einen so netten Freund hat. Als Bill ihm seine Freundin Abby vorstellt, verschweigen sowohl sie als auch Mo, dass beide sich schon begegnet sind. Sie kommen vielmehr überein, so zu tun, als ob diese Begegnung nie stattgefunden hat. Unterdessen tut Doreen alles, um ihre nach wie vor starken Gefühle für Bill zu unterdrücken, obwohl sich die beiden super verstehen.

Während die vier sich über ihre Gefühle klarwerden müssen, erkennt Frederic, dass es sich bei Mo um seinen vertauschten leiblichen Sohn handeln könnte. Für die beiden Freunde brechen ihre bisherigen Welten zusammen, als sie darüber in Kenntnis gesetzt werden. Bills Eltern umarmen ihren wiedergefundenen Sohn mit Freudentränen in den Augen. Lord Pexton setzt alle Hebel in Bewegung, um Mo offiziell als seinen Sohn und Erben anerkennen zu lassen. Bill fühlt sich zurückgesetzt und immer mehr wie das fünfte Rad am Wagen. Er macht Abby einen öffentlichen Heiratsantrag, den diese überfordert annimmt. Doreen beschließt daraufhin, Cornwall zu verlassen.

Auch wenn Mo und Bill sich bemühen, weiter Freunde zu bleiben, hat sich für beide alles geändert. Als durch das Auftauchen von Mos Ziehmutter auch noch herauskommt, dass Lord Pexton schuld daran ist, dass die beiden damals untergetaucht sind, weil er ihr seinen Sohn „abkaufen“ wollte, ist das Gefühlschaos perfekt.

Während der Aufnahmeprüfung kugelt sich Mo (Paul Triller) die Schulter aus. Zwar kann Bill (Marvin Linke) sie wieder einrenken, doch beide fallen durch die Prüfung zum Kampfschwimmer.

© Foto: ZDF/Jon Ailes

Die Besetzung von „Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe“ im Überblick

In der Episode „Falsches Leben, wahre Liebe“ der beliebten „Rosamunde Pilcher“-Reihe sind wieder einige bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

William „Bill“ Pexton – Marvin Linke

Doreen Collins – Leonie Brill

Marc Oliver „Mo“ Miller – Paul Triller

Abigail Collins – Caroline Hartig

Sir Frederic „Freddie“ Pexton – Daniel Morgenroth

Lady Theresa Pexton – Stephanie Japp

Ellen Petersen – Claire Cage

Wo wurde „Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe“ gedreht?

Die Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ ist vor allem für ihre traumhaften Kulissen bekannt. Auch in „Falsches Leben, wahre Liebe“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde der Film an verschiedenen Küstenorten in Cornwall im Jahr 2019. Dazu zählen St Ives, Mousehole und St. Michael’s Mount. Die Küste von Cornwall ist seit mehr als 25 Jahren Drehort für die beliebte Reihe des ZDF-Herzkinos.