Im ZDF „Herzkino“ ist es wieder Zeit für große Gefühle vor einer traumhaften Kulisse. Am Dienstag, 29.03.2022, läuft „Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“. Es ist der 143. Film der Reihe. Darin hat Amy Harding einen großen Traum: Sie will die verwahrloste Blumenfarm ihrer Großeltern auf den Scilly Islands wieder zum Blühen bringen.

Wann läuft „Das Geheimnis der Blumeninsel“?

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller?

Sendetermine, Handlung, Stream und Besetzung – alle Infos zum Film aus der beliebten Rosamunde-Pilcher-Reihe gibt es hier in der Übersicht.

„Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“: Sendetermin

Es wird romantisch im Zweiten: Am Dienstag strahlt das ZDF den 143. Pilcher-Film – nach der Kurzgeschichte „Whistle for the wind“ – aus. Im TV-Programm von Dienstag, 29.03.2022, läuft zur Primetime um 20:15 Uhr der Film „Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“.

„Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“: ZDF-Mediathek

Wer „Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“ im Fernsehen nicht sehen kann oder verpasst, hat Glück. Der Film ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. Dort steht er schon vor der TV-Ausstrahlung online als Stream bereit. Das Video ist bereits ab 22.03.2022 um 10 Uhr verfügbar.

„Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“: Handlung

Der große Traum von Amy Harding ist es, die verwahrloste Blumenfarm ihrer Großeltern auf den Scilly Islands wieder zum Blühen bringen. Der Betrieb wirft aber nicht genug ab und ihr Mann John tritt eine Stelle als Literaturprofessor an der Universität Plymouth an, wo Amys Mutter Maggie lebt. Das Verhältnis der beiden Frauen ist so belastet, dass Amy auf der Insel bleibt. Diese Entscheidung wird zur Belastungsprobe für ihre bis dato glückliche Ehe, der nur noch das Kind fehlt, das sich John wünscht. Doch Amy ist noch nicht so weit.

Ihr Zögern und die Distanz wird zur Belastung für die Ehe. In dieser heiklen Phase lernt John Maggies attraktive Nachbarin Judith kennen, zu der Maggie das liebevolle Verhältnis hat, das sie zu Amy nie aufbauen konnte. Vor allem aber taucht auf der Insel Ian auf. Ein attraktiver geheimnisvoller Nordire, der Amy hilft, die Farm in die schwarzen Zahlen zu bringen. Amy ahnt nicht, dass Ian der Schlüssel zu einem dunklen Geheimnis ist, das die Familie seit ihrer Kindheit überschattet.

Am 29.03.2022 zeigt das ZDF den Spielfilm „Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“.

„Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler im Cast von „Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Amy Harding – Eva-Maria Grein von Friedl

John Harding – Christian Natter

Maggie Foley – Marie Theres Kroetz Relin

Ian O’Hara - Urs Remond

Jenny - Monika Baumgartner

Kayla Fleming Katja Lechthaler

Judith Keats - Elisabet Johannesdottir

„Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“: Kritik

Wie gut ist der Film? Lohnt es sich „Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“ zu schauen? Wir haben die Kritik, die es von einzelnen Seiten gab, für euch im Überblick zusammengefasst.

Das Fazit von „TV Spielfilm“ lautet: Daumen nach unten. „Krass uninspirierter Fließband-Schmonzes, der inszenatorisch schön gegen die Realität isoliert wurde“, heißt es in der Kritik. Tilmann P. Gangloff auf „tittelbach.tv“ bewertet die Geschichte als „ungewohnt dramatisch“ für einen Film aus der „Rosamunde Pilcher“-Reihe. Im Vordergrund spiele sich ein klassischer Mutter-Tochter-Konflikt ab, im Hintergrund geht es um den Kampf der IRA gegen die Engländer. „Nicole Walter-Lingen hat ihr Drehbuch durchaus mit einem gewissen Anspruch versehen“, lautet sein Urteil. „Trotzdem fallen Sätze wie ‚Du bist da zuhaus, wo dein Herz ist’, und die Musik erzählt einmal mehr mit viel zu vielen Ausrufezeichen.“ Die schauspielerische Leistung lobt der Film- und Fernsehkritiker wiederum.

„Rosamunde Pilcher – Das Geheimnis der Blumeninsel“: Drehort

Nicht zuletzt wegen der malerischen Kulisse ziehen die „Rosamunde Pilcher“-Filme die Zuschauer in ihren Bann. Auch in „Das Geheimnis der Blumeninsel“ beeindruckt die Landschaft. Gedreht wurde der Film auf den Scilly Islands im Jahr 2018. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von mehr als 140 Inseln und 90 Felsen, die vor der Südwestspitze von England liegen. Die Scillies gehören zur Grafschaft Cornwall. Die Küste von Cornwall ist seit mehr als 25 Jahren Drehort für die beliebte Reihe des ZDF-Herzkinos.