Amazon Prime Video. Die insgesamt Seit 2. September 2022 läuft die neue Serie „ Die Ringe der Macht “ bei. Die insgesamt acht Folgen der ersten Staffel werden wöchentlich bis zum 14. Oktober auf dem Streamingdienst veröffentlicht. Jetzt fragen sich Fans natürlich: Wann und wie geht es mit der neuen Serie weiter?

Hier gibt es alle Infos zur neuen Serie:

Amazon setzt große Hoffnungen in die neue Serie aus dem „Herr der Ringe“-Universum. Der Streamingdienst lässt sich die Serie insgesamt etwa 1 Milliarde Dollar kosten. Da soll natürlich nicht nach einer Staffel Schluss sein. Die Dreharbeiten der Fortsetzung sollen laut Amazon im Frühsommer 2022 begonnen haben. Nachdem man die erste Staffel in Neuseeland gedreht wurde, soll die Staffel 2 in Großbritannien aufgenommen werden. Wann genau die Fortsetzung der Serie im TV zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

„Die Ringe der Macht“ bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des zweiten Zeitalters in der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirm. Die Serie spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ und nimmt Prime-Mitglieder mit in eine Ära, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, unvorhergesehene Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidenen Faden hing und einer der größten Bösewichte, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist, drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einer Gruppe aus bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Wie genau der Inhalt von Staffel 2 der Serie aussieht, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Laut Amazon sollen die Dreharbeiten für die Staffel 2 der Serie im Juni 2022 begonnen haben. Die Produzenten haben bereits im vergangenen Jahr entschieden, dass die Fortsetzung der Serie nicht mehr in Neuseeland, sondern in Großbritannien gedreht wird. Neuseeland war auch der Hauptdrehort für die Kinofilm-Trilogie und die anschließende Hobbit-Trilogie von Regisseur Peter Jackson.