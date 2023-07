Riesenbeck begrüßt zwischen 20. und 23. Juli die weltbesten Springreiter. Das Teilnehmerfeld bei diesem Reitturnier ist hochkarätig besetzt. Die Zuschauer dürfen sich auf erstklassigen Reitsport freuen.

Neben der Longines Global Champions Tour finden auch die Deutschen Meisterschaften der U25 im Springreiten statt.

Alle Infos zum Riesenbeck International 2023 im Überblick.

Riesenbeck International 2023: Zeitplan und Termine

Das Turnier beginnt mit dem Eröffnungstag am Donnerstag, 20. Juli 2023. An diesem Tag startet die Deutsche U25-Meisterschaft. Zwischen 21. und 23. Juli sind die weltbesten Springreiter dann mit der Longines Global Champions Tour an der Reihe. Höhepunkt des Turniers ist der Große Preis von Riesenback am Sonntag. Alle Termine im Überblick:

Eröffnungstag am Donnerstag, 20. Juli 2023 (Sandstadion)

15:00: Riesenbeck International Eröffnungsspringen // Fehler/Zeit

18:00 Uhr: Preis der Dieter-Hofmann-Stiftung // Zeitspringprüfung

TAG 1: Freitag, 21. Juli 2023

Das Programm im Rasenstadion:

08:30: Ludgers Welcome Class // 2-Phasen-Springen

11:00 Uhr: Preis der Beerbaum Stables // Fehler/Zeit

14:30 Uhr: FUNDIS Reitsport Preis // Fehler/Zeit

17:30 Uhr: Ludgers Pferdefutter Trophy // mit Stechen

Das Programm im Sandstadion:

09:00: ehorses Preis // Fehler/Zeit

11:15 Uhr: Preis der Autohaus Cottbus GmbH // Fehler/Zeit

13:45 Uhr: Preis der Schumacher Packaging GmbH // Fehler/Zeit

16:30 Uhr: Preis der Dieter-Hofmann-Stiftung // Fehler/Zeit

Tag 2: Samstag, 22. Juli 2023

Das Programm im Rasenstadion

09:00 Uhr: Preis der Global Equestrian Group // Fehler/Zeit

11:30 Uhr: 1. Prüfung der Global Champions League // Fehler/Zeit

14:45 Uhr: 2. Prüfung der Global Champions League // Fehler/Zeit

20:00 Uhr:

Großer Preis von Surenburg i. M. Baron Constantin Heereman |

// Preis der Frau Madeleine Winter-Schulze

Das Programm im Sandstadion:

08:30 Uhr: Preis der Hengststation Beerbaum // Fehler/Zeit

11:30 Uhr: Preis der Josef Beermann GmbH // Fehler/Zeit

14:00 Uhr: Preis der Werte-Bank-Münsterland // Fehler/Zeit

17:45 Uhr: Preis der Dieter-Hofmann-Stiftung // Finale - 2 Umläufe

Tag 3: Sonntag, 23. Juli 2023

Das Programm im Rasenstadion:

09:00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Steinfurt // Grand Prix CSI2*

12:00 Uhr: Preis der LVM Versicherung // Youngster- Finale mit Stechen

15:00 Uhr: Longines Global Champions Tour Großer Preis von Riesenbeck - mit Stechen

Das Programm im Sandstadion:

08:30 Uhr: Kingsland Preis // Fehler/Zeit

11:00 Uhr: Preis der midge medical GmbH // 2-Phasen-Springen

13:15 Uhr: Preis der Ingo Brunken GmbH // 2-Phasen-Springen

Wer holt sich den Großen Preis von Riesenbeck am Sonntag?

Riesenbeck International 2023: Übertragung live im TV und Stream

Der frei empfangbare Sender WDR überträgt am Sonntag, 23. Juli, von 15:15 bis 17:10 Uhr live aus Riesenbeck im TV & Livestream den Großen Preis im Springen.

Wer alle Wettbewerbe an diesem Reitsport-Wochenende live verfolgen möchte, kann dies nur mit dem Reitsport-Streamingdienst ClipMyHorse.TV im Livestream. Allerdings ist dieses Angebot kostenpflichtig.

Die TV-Termine im Überblick:

Sonntag, 23. Juli, 15:15 bis 17:10 Uhr, WDR

Springreiten live: Großer Preis von Riesenbeck

Riesenbeck International 2023: Wo gibt es Tickets?

Der Eintritt am Eröffnungstag (Donnerstag, 20. Juli) ist für alle Besucher kostenfrei.