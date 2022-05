Der Kampf um die Teilnahme an der 1. Fußball-Bundsliga beginnt: Die Relegation startet am heutigen Donnerstag, 19.5.2022, mit dem Krimi zwischen dem Bundesligisten Hertha BSC Berlin und Zweitligist Hamburger SV. Hertha-Coach Felix Magath hatte seine Spieler zum zweitägigen Kurz-Trainingslager in Kienbaum gebeten, um für die Alles-oder-Nichts-Spiele bereit zu sein. Der HSV, Dritter der 2. Liga, wähnt sich derweil im Vorteil. Nach zuletzt fünf Siegen in Serie ist Hamburger selbstbewusst und will den Grundstein für die Rückkehr in die Bundesliga legen. Um 20.30 Uhr beginnt das Relegations-Hinspiel zwischen Hertha BSC und dem HSV.

Wo die Relegationsspiele 2022 live im TV und Stream übertragen werden, erfahrt ihr hier.

Relegation Übertragung 2022: Wer zeigt die Spiele zwischen der 1. und 2. Bundesliga live?

Sky zu sehen sein. DAZN-Abonnenten gehen leider leer aus. Allerdings hat sich Sat.1 das Rechtepaket mit neun Live-Spielen im Free-TV gesichert. Es umfasst unter anderem die Eröffnungsspiele der Bundesliga und 2. Liga sowie die Relegation. Demnach werden Hin- und Rückspiel der Relegation 2022 sowohl im Pay-TV auf Sky als auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Sky bietet zudem die Option eines Livestreams über Sky Ticket oder die Sky Go App an. Einen kostenlosen Livestream stellt Sat.1 auf Sky und DAZN teilen sich die Übertragungen der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Daher werden die Spiele der Relegation auf dem Pay-TV-Senderzu sehen sein.-Abonnenten gehen leider leer aus. Allerdings hat sichdas Rechtepaket mit neun Live-Spielen imgesichert. Es umfasst unter anderem die Eröffnungsspiele der Bundesliga und 2. Liga sowie die. Demnach werden Hin- und Rückspiel der Relegation 2022 sowohl im Pay-TV auf Sky als auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Sky bietet zudem die Option eines Livestreams über Sky Ticket oder die Sky Go App an. Einenstellt Sat.1 auf ran.de bereit.

Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga-Relegation im Überblick:

Hertha BSC Berlin gegen HSV (Hinspiel)

Datum und Uhrzeit : 19.5.2022, 20:30 Uhr

: 19.5.2022, 20:30 Uhr TV-Übertragung : Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1

: Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1 Livestream: Sky Ticket, Sky Go, ran.de

HSV gegen Hertha BSC Berlin (Rückspiel)

Datum und Uhrzeit : 23.5.2022, 20:30 Uhr

: 23.5.2022, 20:30 Uhr TV-Übertragung : Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1

: Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1 Livestream: Sky Ticket, Sky Go, ran.de

Die Spieler des HSV feiern den Heimsieg gegen Hannover 96 am vorletzten Spieltag. Die Hamburger gewannen die letzten 5 Saisonspiele und sicherten sich durch den beeindruckenden Endspurt die Relegation.

© Foto: Frank Molter/dpa

Übertragung der Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga: Free-TV und Livestream

Sky übertragen. Ein Livestream wird sowohl über Sky Ticket sowie in der Sky-Go-App zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind die Spiele im Free-TV auf Sat.1 und kostenlosen Livestream auf Auch die Relegation zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga wird live vom Pay-TV-Senderübertragen. Ein Livestream wird sowohl über Sky Ticket sowie in der Sky-Go-App zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind die Spiele imauf Sat.1 und kostenlosen Livestream auf ran.de zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung der Relegation für die 2. Bundesliga im Überblick:

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden (Hinspiel)

Datum und Uhrzeit : 20.5.2022, 20:30 Uhr

: 20.5.2022, 20:30 Uhr TV-Übertragung : Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1.

: Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1. Livestream: Sky Ticket, Sky Go, ran.de

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern (Rückspiel)

Datum und Uhrzeit : 24.5.2022 , 20:30 Uhr

: , 20:30 Uhr TV-Übertragung : Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1.

: Live im Pay-TV auf Sky und im Free-TV auf Sat.1. Livestream: Sky Ticket, Sky Go, ran.de

Relegation 2022 live auf Sky und Sat.1: Das sind die Kommentatoren

Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss ist in den Relegationsspielen gleich vier Mal im Einsatz, allerdings nicht für den Pay-TV-Sender Sky. Fuss arbeitet wie schon bei den Sat.1-Spielen der Fußball-Bundesliga für den Free-TV-Sender, der in den kommenden Tagen die Relegation parallel zu Sky überträgt. Der 45 Jahre alte TV-Journalist ist beim Pay-TV-Anbieter sonst für die Topspiele zuständig, arbeitet aber auch für Sat.1 und MagentaSport.

Das Hinspiel von Hertha BSC gegen den Hamburger SV am Donnerstag kommentiert bei Sky Kai Dittmann. Beim Rückspiel am 23. Mai ist Oliver Seidler in Hamburg im Einsatz. Bei den beiden Partien des 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden kommentieren Stefan Hempel und Sky-Experte Torsten Mattuschka.