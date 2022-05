Die Fußball-Relegation 2022 für die 1. und 2. Bundesliga geht am Montag und Dienstag in die entscheidende Phase. Nach dem 0:1 im Hinspiel steht Bundesligist Hertha BSC vor dem Rückspiel beim Hamburger SV am 23.5.2022 unter Druck. Das Team von Trainer Felix Magath braucht in der Hansestadt einen Sieg, um den Abstieg zu verhindern. Der HSV peilt ab 20:30 Uhr die langersehnte Rückkehr ins Oberhaus an - nach zuvor drei vergeblichen Anläufen. Am 24. Mai findet dann das entscheidende Rückspiel zwischen der 2. und 3. Liga statt. Dynamo Dresden empfängt dann den 1. FC Kaiserslautern.

Wo werden die Rückspiele live im TV und Stream übertragen? Alle Infos zur Relegation 2022 im Überblick.

Bundesliga-Relegation 2022: Wer überträgt das Rückspiel HSV vs. Hertha im Free-TV und Livestream?

Sky und der Free-TV-Sender Sat.1 die Partie. Eine Übertragung im Internet gibt es im kostenpflichtigen Livestream über die Sky-Go-App und Sky Ticket. Da die Partie im Free-TV läuft, bietet Sat.1 einen kostenlosen Livestream über Am Montag, den 23.5.2022, wird im Hamburger Volksparkstadion um 20:30 Uhr das Rückspiel um den letzten Startplatz in der Ersten Liga angepfiffen. Wie auch schon beim Hinspiel am Donnerstagabend zeigen der Pay-TV-Senderund derdie Partie. Eine Übertragung im Internet gibt es im kostenpflichtigen Livestream über die Sky-Go-App und Sky Ticket. Da die Partie im Free-TV läuft, bietet Sat.1 einen kostenlosen Livestream über ran.de an. Alle weiteren Infos zum Relegations-Rückspiel der Bundesliga zwischen dem HSV und Hertha bekommt ihr hier.

Alle Infos zum Relegations-Rückspiel zwischen dem HSV und Hertha im Überblick:

Spiel: HSV gegen Hertha BSC

Wettbewerb: Fußball-Relegation 2022, Bundesliga, Rückspiel

Termin: 23.5.2022, 20:30 Uhr

TV: Übertragung: SkySport Bundesliga 1, Sat.1 (free)

Livestream: Sky Go, Sky Ticket, ran.de

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel geht der HSV mit einem kleinen Vorteil in das zweite Duell im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion. Kann Hertha die Wende schaffen?

© Foto: Andreas Gora/dpa

Relegation zwischen 2. und 3. Liga: Wer zeigt das Rückspiel FCK gegen Dynamo Dresden?

Sky zu sehen sein. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt zudem Sat.1 das Relegationsspiel. Livestreams werden sowohl von Sky als auch von Sat.1 angeboten. Der kostenlose Stream ist auf In Dresden findet am Dienstag, 24.5.2022, das Rückspiel um einen Startplatz in der 2. Bundesliga statt. Die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern wird wie auch bei der Bundesliga-Relegation aufzu sehen sein. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt zudem Sat.1 das Relegationsspiel. Livestreams werden sowohl von Sky als auch von Sat.1 angeboten. Derist auf ran.de abrufbar. Das Rückspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden kommentieren auf Sky Stefan Hempel und Experte Torsten Mattuschka.

Alle Infos zum Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und dem FCK im Überblick:

Spiel: Dynamo Dresden, 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb: Fußball-Relegation 2022, 2. Bundesliga, Rückspiel

Termin: 24.5.2022, 20:30 Uhr

TV: Übertragung: SkySport Bundesliga 1, Sat.1 (free)

Livestream: Sky Go, Sky Ticket, ran.de

TV-Quoten der Relegation 2022: 10 Millionen Zuschauer sehen Relegationsspiel

Das Relegations-Hinspiel der Fußball-Bundesliga hat dem übertragenden Sender Sat.1 eine bemerkenswert gute Einschaltquote beschert. Durchschnittlich 10 Millionen Zuschauer verfolgten die 0:1-Heimniederlage des Bundesligisten Hertha BSC gegen den Zweitligisten Hamburger SV. Der Marktanteil betrug 21,2 Prozent.Das große Interesse am ersten Relegations-Showdown verhalf Sat.1 zu einem weiteren Erfolg. Durch die starke Fußball-Quote verbuchte der Privatkanal einen Tagesmarktanteil von 12,0 Prozent und erreichte damit am Donnerstag den Höchstwert aller deutschen TV-Sender.