FC Bayern München treffen in der Champions League-Qualifikation am heutigen Dienstag, 20.9.2022, auf Real Sociedad San Sebastián. Beim Auswärtsspiel soll der Grundstein für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League gelegt werden. Das Team des neuen Trainers Alexander Straus tritt zunächst beim spanischen Vizemeister an. Die Bayern-Frauen um Nationalspielerinnen wie Giulia Gwinn, Lea Schüller, Sydney Lohmann, Lina Magull Linda Dallmann und Klara Bühl hatten zum Bundesliga-Auftakt 0:0 bei Eintracht Frankfurt gespielt. In der vergangenen Spielzeit scheiterten die Münchnerinnen im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain.

Welcher Sender überträgt das Spiel Real Sociedad San Sebastian gegen die FC Bayern München Frauen im TV ?

überträgt das Spiel Real Sociedad San Sebastian gegen die FC Bayern München Frauen im ? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zur Übertragung Real Sociedad gegen die FC Bayern Frauen im Überblick.

Real Sociedad gegen FC Bayern Frauen: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Die FC Bayern München Frauen spielen als einziges deutsches Team die zweite Qualifikationsrunde in der Champions League, nachdem Eintracht Frankfurt in der ersten Runde ausgeschieden ist. Der VfL Wolfsburg ist als deutscher Meister für die lukrativen Gruppenspiele bereits gesetzt. Anstoß der mit Spannung erwarteten Partie ist um 19.00 Uhr in San Sebastián. Fans können das Spiel im TV und Stream verfolgen. Die Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Real Sociedad San Sebastián, FC Bayern München

: Real Sociedad San Sebastián, FC Bayern München Wettbewerb : Qualifikation zur Champions League Frauen 2022/23

: Qualifikation zur Champions League Frauen 2022/23 Datum und Anpfiff : Dienstag, 20.09.2022, 19.00 Uhr

: Dienstag, 20.09.2022, 19.00 Uhr Spielort: San Sebastián

Lea Schüller vom FC Bayern München in Aktion. Der FC Bayern will mit einem Auswärtssieg gegen Real Sociedad den Grundstein für die Qualifikation zur Champions League 2022/23 legen.

Real Sociedad vs. FC Bayern Frauen: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Spiel der Frauen des FC Bayern gegen Real Sociedad wird nicht live im Free-TV übertragen. Das Spiel wird ab 19.00 Uhr exklusiv auf FC Bayern TV übertragen. FC Bayern.tv live ist kostenpflichtig. Hier laufen rund um die Uhr Berichte über den FC Bayern.

FC Bayern Frauen in der Champions League-Quali: Das Spiel live im Stream sehen

Das Spiel der FC Bayern München-Frauen in San Sebastian wird bei FC Bayern.tv im Stream übertragen. Dafür ist allerdings ein Abo nötig. Alle Infos zur Übertragung Real Sociedad gegen FC Bayern München Frauen am 20.09.2022 um 19.00 Uhr: