Die Champions-League-Gruppenphase geht diese Woche in die letzte Runde. Am 6. Spieltag geht es heute, am Dienstag, den 07.12.2021, um den Gruppensieg in Gruppe D. Der Tabellenerste Real Madrid empfängt den Tabellenzweiten Inter Mailand im Bernabeu. Beide Mannschaften sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, der Gruppensieg ist aber noch für beide Teams möglich. Dem Gastgeber reicht ein Unentschieden für den Gruppensieg, Inter braucht drei Punkte um den ersten Platz noch zu erreichen und in der nächsten Runde einem Gruppenersten aus dem Weg zu gehen

Real Madrid gegen Inter Mailand heute in der Champions League: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff, Schiedsrichter

Die Partie am 6. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen Real und Inter findet am Dienstag, den 07.12.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Das Spiel wird im Santiago Bernabéu in Madrid ausgetragen und von einem deutschen Schiedsrichtergespann geleitet.

Teams: Real Madrid, Inter Mailand

Wettbewerb: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag

Datum und Uhrzeit: 07.12.2021, 21:00 Uhr

Stadion/Spielort: Santiago Bernabéu, Madrid

Schiedsrichter: Brych, Felix (München)

Assistenten: Borsch, Mark (Mönchengladbach) und Lupp, Stefan (Zossen)

Vierter Offizieller: Schlager, Daniel (Hügelsheim)

Video-Assistent: Fritz, Marco (Korb)

VAR-Assistent: Dankert, Bastian (Rostock)

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Mailand wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Auf DAZN wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

Weder auf Sky wird die Champions League heute live übertragen, noch auf Amazon Prime.

Alle Infos zur Übertragung Real – Inter am 07.12.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Live-Stream: DAZN

Pay-TV: DAZN 2 (Konferenz)

Champions League: Alle Infos zur Übertragung auf Amazon Prime und DAZN

Ab dieser Saison wird die Champions League auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Sky hat keine Rechte mehr an der Übertragung von Live-Spielen aus der Königsklasse. Die exklusiven Übertragungsrechte am Spiel zwischen Real Madid und Inter Mailand hat sich DAZN gesichert.

