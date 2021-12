RB Leipzig empfängt am heutigen Dienstag, 07.12.2021, im letzten Gruppenspiel der UEFA Champions Leauge 2021/22 den englischen Top-Club Manchester City in der heimischen Red Bull Arena.

An gute Laune ist auch in der Vorweihnachtszeit bei RB Leipzig nicht zu denken. Nach der Trennung von US-Daueroptimist Jesse Marsch will Interimstrainer Achim Beierlorzer eine deutliche Leistunssteigerung seines Teams sehen. Er hofft beim Endspiel um das Überwintern in der Europa League an diesem Dienstagabend gegen den englischen Meister auf eine deutliche Reaktion der Mannschaft. Zwar würde selbst eine Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League reichen - wenn der FC Brügge zeitgleich bei Paris Saint-Germain verliert, doch es geht um den Trend für die nächsten Bundesliga-Spiele.

Wo wird Leipzig gegen Manchester City live übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung der Partie im Free-TV ?

der Partie im ? Alle Infos zur Champions-League-Partie bekommt ihr hier.

Champions League heute – RB Leipzig gegen Manchester City: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff

Die Partie am 6. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen RB und Man City findet am Dienstag, den 07.12.2021, statt. Anstoß ist um 18:45 Uhr. Die Partie wird in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : RB Leipzig, Manchester City

: RB Leipzig, Manchester City Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 07.12.2021, 18:45 Uhr

: 07.12.2021, 18:45 Uhr Stadion/Spielort: Red Bull Arena

RB Leipzig vs Man City live im Stream und TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB und Man City wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit schauen sowohl Amazon Prime-Kunden, als auch Sky-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung Leipzig vs. City am 07.12.2021 um 18:45 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q . So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

Champions League heute live im TV: Wo werden heute die Spiele übertragen?

Neben RB Leipzig ist heute auch Borusia Dortmund in der Champions League im Einsatz. Mit Paris Saint Germain, Real Madrid, FC Liverpool und Inter Mailand spielen zudem weitere nahmhafte Teams am heutigen Champions-League-Abend.