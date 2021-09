Die UEFA Champions League 2021/2022 geht mit ihrem zweiten Spieltag in der Gruppenphase weiter: RB Leipzig empfängt heute den FC Brügge. Beflügelt von dem 6:0-Erfolg in der Bundesliga gegen Hertha BSC, geht RB Leipzig mit Leichtigkeit in die neue Woche. Im zweiten Champions-League-Gruppenspiel am heutigen Dienstag, 28.09.2021, zu Hause gegen den belgischen Meister FC Brügge ist ein Sieg die einzige Option. Die Sachsen stehen nach dem 3:6 zum Auftakt bei Manchester City bereits unter Zugzwang. Die gute Laune und das Selbstvertrauen sind in Leipzig zurück. „Wir müssen das Momentum halten“, sagte Trainer Jesse Marsch.

Marsch kehrte gegen Berlin zurück zur Dreierkette, dem System, das die Spieler unter Vorgänger Julian Nagelsmann verinnerlicht und erfolgreich umgesetzt hatten. Ob die Leipziger gegen Brügge wieder mit der Dreierkette spielen werden?

Wo wird das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Brügge übertragen?

und dem Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Gruppenphase Champions League – Leipzig vs. Brügge: Uhrzeit, Datum, Spielort, Schiedsrichter

Am zweiten Spieltag der Gruppe A in der UEFA Champions League stehen sich RB Leipzig und der FC Brügge gegenüber. Das Spiel findet am Dienstag um 21:00 Uhr statt. RB spielt in der heimischen Red Bull Arena. Der Referee der Partie ist der 41-Jährige Slavko Vinčić. Der Slowene hat bisher 2 CL-Spiele gepfiffen.

Alle Infos im Überblick:

Teams: RB Leipzig, FC Brügge

RB Leipzig, FC Brügge Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppe A, 2. Spieltag

UEFA Champions League Gruppe A, 2. Spieltag Anstoß: Dienstag, den 28.09.2021 um 21:00 Uhr

Dienstag, den 28.09.2021 um 21:00 Uhr Spielort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Schiedsrichter : Slavko Vinčić (Slowenien)

: Slavko Vinčić (Slowenien) Assistenten : Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič (beide Slowenien)

: Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič (beide Slowenien) Vierter Offizieller : Nejc Kajtazovic (Slowenien)

: Nejc Kajtazovic (Slowenien) Video-Assistent : Paolo Valeri (Italien)

: Paolo Valeri (Italien) VAR-Assistent: Maurizio Mariani (Italien)

RB Leipzig gegen FC Brügge: Gibt es eine Übertragung live im Free-TV und Stream?

Alle Infos zur Übertragung Leipzig vs. Brügge am 28.09.2021 um 21:00 Uhr:

Kostenlose Übertragung: Nein

Nein Livestream: DAZN

DAZN Beginn der Übertragung: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Leipzig vs. Brügge gratis online auf DAZN

Leipzig – Brügge: Das ist die voraussichtliche RB-Aufstellung heute in der Champions League

Angelino ist gesperrt weswegen Trainer Jesse Marsch wahrscheinlich wieder auf die Viererkette umstellen muss. Auch ein Einsatz von Gvardiol ist derzeit aufgrund muskulärer Probleme fraglich. Mit Henrichs und Klostermann hätte Marsch zwei Kandidaten für die linke Abwehrseite.

Die voraussichtliche Aufstellung von RB Leipzig

Tor: Gulacsi

Gulacsi Abwehr: Klostermann, Orban, Gvardiol

Klostermann, Orban, Gvardiol Mittelfeld: Mukiele, Henrichs, Kampl, Haidara, Nkunku, Forsberg

Mukiele, Henrichs, Kampl, Haidara, Nkunku, Forsberg Angriff: Poulsen

Die voraussichtliche Aufstellung von FC Brügge

Tor: Mignolet

Mignolet Abwehr: Clinton, Hendry, Nsoki, Sobol

Clinton, Hendry, Nsoki, Sobol Mittelfeld: Vanaken, Balanta, Rits, Sowah, Lang

Vanaken, Balanta, Rits, Sowah, Lang Angriff: De Ketelaere

