Ratiopharm Ulm trifft heute in Spiel 3 der BBL-Finals 2023 auf die Tekom Baskets Bonn. Nach der Machtdemonstration in Spiel 2 reisen die Telekom Baskets Bonn mit viel Selbstvertrauen nach Ulm. Nach der Machtdemonstration in Spiel 2 reisen die Telekom Baskets Bonn mit viel Selbstvertrauen nach Ulm. Beim klaren 104:75 zeigte der Hauptrunden-Erste Ratiopharm Ulm klar die Grenzen auf und schaffte nicht nur den Ausgleich, sondern auch die Rückkehr in die Favoritenrollen. „Wir wollen alles geben für unseren Traum“, sagte Bonns Trainer Tuomas Iisalo. Das dritte Aufeinandertreffen in der Best-of-Five-Serie findet in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm statt.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Ratiopharm Ulm gegen die Telekom Baskets Bonn und die Übertragung im TV und Stream.

BBL-Finals 2023: Telekom Ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn – Uhrzeit, Übertragung

Am Mittwoch, den 14.06.2023, findet das dritte Spiel der Best-of-Five-Serie zwischen Ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn statt. Tippoff der Partie ist um 20:30 Uhr in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Ratiopharm Ulm, Telekom Baskets Bonn

: Ratiopharm Ulm, Telekom Baskets Bonn Wettbewerb : Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Finale, Spiel 3

: Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Finale, Spiel 3 Datum und Tippoff : Mittwoch, 14.06.2023, 20:30 Uhr

: Mittwoch, 14.06.2023, 20:30 Uhr Spielort: Ratiopharm Arena, Neu-Ulm

Die Telekom Baskets Bonn um Leon Kratzer gehen nach dem deutlichen Sieg im letzen Spiel mit viel Selbstvertrauen in Spiel 3 in Ulm.

© Foto: Marius Becker/dpa

BBL-Finals Spiel 3: Wer überträgt heute Ratiopharm Ulm vs. Telekom Baskets Bonn im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Spiel 3 zwischen Ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Michael Körner.

Die Partie zwischen Ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn wird auch auf der Plattform MagentaSport übertragen. Diese ist allerdings kostenpflichtig.

Gibt es heute einen kostenlosen Stream für Ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn?

Für Spiel 3 der BBL-Finals 2023 zwischen Ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn gibt es einen kostenlosen Livestream. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie parallel zur Übertragung im Free-TV in einem kostenlosen Stream.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel für Abonnenten live. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: Sport 1, MagentaSport

Basketball-Bundesliga-Playoffs 2023 live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.