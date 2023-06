Ratiopharm Ulm trifft heute im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie im Halbfinale der BBL Basketball-Bundesliga-Playoffs auf Bayern München. Vor dem dritten Duell in Ulm führen die Schwaben in der Serie nach zwei Auswärtssiegen mit 2:0.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Ratiopharm Ulm gegen Bayern München und die Übertragung im Free-TV und kostenlosem Stream.

BBL-Playoffs 2023: Ratiopharm Ulm vs. Bayern München – Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 02.06.2023, findet das dritte Spiel der Best-of-Five-Serie zwischen Ratiopharm Ulm und Bayern München statt. Tippoff der Partie ist um 19.00 Uhr in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Ratiopharm Ulm, Bayern München

: Ratiopharm Ulm, Bayern München Wettbewerb : Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Halbfinale Spiel 3

: Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Halbfinale Spiel 3 Datum und Tippoff : Freitag, 02.06.2023, 19:00 Uhr

: Freitag, 02.06.2023, 19:00 Uhr Spielort: Ratiopharm-Arena, Neu-Ulm

BBL-Playoffs Spiel 3 live: Wer überträgt Ratiopharm Ulm gegen Bayern im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Spiel 3 zwischen Ratiopharm Ulm und Bayern München wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel von Markus Krawinkel. Die Übertragung beginnt um 19:00 Uhr.

Die Partie zwischen Ratiopharm Ulm und Bayern München wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen. Diese ist allerdings kostenpflichtig.

Gibt es einen kostenlosen Basketball-Stream für Ratiopharm Ulm - Bayern München?

Für Spiel 3 der Basketball-Playoffs im Halbfinale zwischen Ratiopharm Ulm und Bayern München gibt es einen kostenlosen Livestream. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie in einem Stream parallel zur Übertragung im Free-TV.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel für Abonnenten live. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: Sport 1, MagentaSport

Basketball-Bundesliga-Playoffs 2023 live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.