„Das Rad der Zeit" (Wheel of Time) ist eine der erfolgreichsten Serien auf Amazon Prime Video. Schon vor dem Start von Staffel 1 der Fantasy-Saga im November 2021 gab es vom Streamingdienst grünes Licht für eine weitere Staffel des Epos.

„Das Rad der Zeit“ - Staffel 2: Wann ist Start der Fortsetzung?

der Fortsetzung? Was ist bislang über den Inhalt von Season 2 bekannt?

bekannt? Gibt es bereits einen Trailer ?

? Das Rad der Zeit - Staffel 2: Welche Darsteller sind (wieder) dabei?

Hier gibt es alle Infos:

Staffel 2 von „The Wheel of Time" hat Prime Video bis jetzt noch keinen Starttermin in Deutschland bekannt gegeben. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung der Premierenstaffel haben in Tschechien schon begonnen. Da Prime Video bei vielen Serien versucht, eine jährliche Erscheinungsweise der Staffeln zu organisieren, ist es gut möglich, dass Staffel 2 von „Das Rad der Zeit" im Herbst 2022 beim Streamingdienst zu sehen ist. Allerdings schickt der Streamingdienst im September bereits die Serie zum Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe" ins Rennen. Sollten wirklich zwei Fantasy-Stoffe parallel bei Prime Video laufen?

Was ist bislang über den Inhalt von Season 2 bekannt?

Nachdem Staffel 1 der Serie sich am ersten Band des erfolgreichen Fantasy-Zyklus „Das Rad der Zeit“ von Robert Jordan orientiert, haben sich die Macher der Serie schon dazu geäußert, dass sich Staffel 2 an Inhalten und Charakteren der Bände 2 und 3 bedient. Band 2 unter dem Titel „Die Jagd beginnt“ begleitet Rand al’Thor, Mat Cauthon und Perrin Aybara auf ihrer Suche nach dem Horn von Valere. Währenddessen reisen Egwene al’Vere, Nynaeve al’Meara und Elayne Trakand zur Weißen Burg, um Aes Sedai zu werden. Ein dritten Handlungsstrang ließen die Serienmacher am Ende von Staffel 1 schon aufblitzen: eine Armee Seanchanern, die an der Westküste landet und die Hafenstadt Falme besetzen will. Teil 3 der Buchreihe trägt in der deutschen Übersetzung den Titel „Die Rückkehr des Drachen“.

„Das Rad der Zeit“ Staffel 2 -Gibt es bereits einen Trailer?

Bislang ist kein Trailer zur Fortsetzung der Serie erschienen. Sobald einer veröffentlicht wird, werden wir hier davon berichten.

Das Rad der Zeit - Staffel 2: Welche Darsteller sind (wieder) dabei?

Viele bekannte Gesichter aus Staffel 1 werden auch in Season 2 wiederzusehen sein, aber auch bei den Hauptcharakteren wird es einen Wechsel geben. Die Rolle des Mat wird von einem neuen Darsteller besetzt. Barney Harris hatte seinen Ausstieg nach der 1. Staffel bekannt gegeben. Und das sind die bereits bekannten Darsteller mit ihren Rollen von „Das Rad der Zeit“ Staffel 2: