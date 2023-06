Im Fernsehen wird bald wieder Schabernack getrieben! Der freche Kobold kehrt mit „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ auf die Bildschirme zurück, das kündigt RTL an.

Pumuckl kehrt zurück: 13 neue Folgen geplant

Fans der Kinderserie dürfen sich auf 13 neue Folgen freuen. Die Geschichte knüpft an den alten Klassiker „Meister Eder und sein Pumuckl“ an. Die Hauptrolle spielt diesmal der Neffe Florian Eder, verkörpert von Florian Brückner. Dieser betritt laut RTL-Ankündigung die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof und trifft dabei auf den roten Kobold. Die Geschichte soll wieder in München spielen.

KI macht Pumuckl-Comeback möglich

Der Kabarettist Maximilian Schafroth wird dem Pumuckl seine Stimme leihen. Dank KI wurde die Stimme Schafroths in die unverwechselbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt. Dieser starb 2005. Das Besondere für die Zuschauer: Beide Stimmversionen können exklusiv auf RTL+ ausgewählt werden. „So ist Pumuckl sowohl mit der Stimme von Hans Clarin als auch mit der von Maxi Schafroth erlebbar“, heißt es.

Wann werden die neuen Pumuckl-Folgen ausgestrahlt