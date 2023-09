Borussia Dortmund trifft am heutigen Dienstag in der UEFA Champions League auf Paris St. Germain. Vor dem Auswärtsspiel gegen die Franzosen steht die BVB-Defensive im Fokus. In der Bundesliga setzten sich die Schwarz-Gelben erst im Schlussspurt mit 4:2 in Freiburg durch. Mats Hummels erzielte dabei einen Doppelpack. Der BVB muss sich gegen PSG spielerisch aber gewaltig steigern. Gegen Freiburg brachte die Dortmunder erst ein Platzverweis der Hausherren auf die Siegerstraße. Besonders auf die Offensive des französischen Serienmeisters muss sich der BVB heute einstellen. Mit dem Trio Kylian Mbappe und den Neuzugängen Ousmane Dembele und Randal Kolo Muani strahlt PSG viel Schnelligkeit und Torgefahr aus.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel PSG gegen Borussia Dortmund und der zur Übertragung im TV und Stream.

PSG gegen BVB – Champions League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 1. Spieltag der Champions League zwischen PSG und Borussia Dortmund findet am Dienstag, den 19.09.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Parc de Princes in Paris. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Paris St. Germain, Borussia Dortmund

: Paris St. Germain, Borussia Dortmund Wettbewerb : UEFA Champions League 2023/24, 1. Spieltag

: UEFA Champions League 2023/24, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.09.2023, 21:00 Uhr

: 19.09.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Parc de Princes (Paris)

: Parc de Princes (Paris) Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Dortmunds Trainer Edin Terzic will mit dem BVB erfolgreich in die Gruppenphase der Champions League starten. Ein schwere Aufgabe gegen PSG.

Welcher Sender zeigt PSG gegen BVB heute im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Auswärtsspiels von Borussia Dortmund heute in der Champions League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen PSG und dem BVB wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Champions League teilen sich diese Saison DAZN und Amazon Prime.

DAZN oder Amazon Prime – Wer zeigt PSG gegen Dortmund im Livestream?

Für das Champions League-Spiel des BVB gegen PSG wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Amazon Prime zeigt das Spiel exklusiv im kostenpflichtigen Stream für Abonnenten. Sebastian Hellmann präsentiert das Spiel gemeinsam mit Matthias Sammer, Miro Klose und Josy Henning live aus Paris. Als Kommentatoren sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes im Einsatz.

Alle Informationen zur Übertragung PSG gegen Borussia Dortmund am 19.09.2023 um 21:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : -

: - Livestream: Amazon Prime Video

So seht ihr die Zusammenfassung von PSG gegen BVB

Fans, die sich kein Pay-TV leisten wollen oder können, haben in Deutschland in Sachen Champions League das Nachsehen. Da das ZDF beim bisher letzten Wettbieten mit den Internet-Handelsgiganten Amazon und DAZN leer ausging, werden die Vorrundenspiele der Champions League nicht im Free-TV übertragen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Mittwochabend. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 20. September 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Jochen Breyer und Experte Hanno Balitsch führen durch die Sendung.

Das ist die Champions League-Gruppe des BVB

Borussia Dortmund hat in der Champions League-Saison 2023/24 die „Todesgruppe“ erwischt. Neben Paris St. Germain muss sich der BVB gegen den AC Mailand und Newcastle United durchsetzen. Die Gruppe F in der Übersicht:

Paris St. Germain

Borussia Dortmund

AC Mailand

Newcastle United

Wann findet das Champions League Finale 2024 statt?

Das Finale der 69. Saison der Champions League wird am Samstag, dem 1. Juni 2024, im berühmten Wembley-Stadion in London ausgetragen. Das letzte Mal, als dieses Stadion den Schauplatz für das Champions League-Finale war, standen mit dem BVB und den Bayern gleich zwei deutsche Teams im Finale. Die Münchner setzten sich 2013 knapp mit einem 2:1-Sieg durch.