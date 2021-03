Im Februar wurde die Show „Promis unter Palmen“ 2021 in Thailand produziert. Staffel 2 startet am 12. April 2021 auf Sat.1. Eine der Kandidatinnen ist Melanie Müller.

Die ehemalige Dschungelkönigin sorgte bereits während der Dreharbeiten für Schlagzeilen: Laut „Bild“ sei ein Streit mit zwei Teilnehmern von „Promis unter Palmen“ eskaliert. Beide Kandidaten seien nach dem Streit mit Melanie Müller frühzeitig aus dem Format rausgeflogen.

Melanie Müller Steckbrief: Alter, Kinder, Mann, Größe

Name: Melanie Blümer, geb. Müller

Alter: 32

Geburtstag: 10.06.1988

Geburtsort: Oschatz

Sternzeichen: Zwillinge

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 1,71

Beruf: Reality-TV-Darstellerin und Schlagersängerin

Mann: Mike Blümer

Kinder: Mia Rose, Matty

Melanie Müller: Bekannt durch „Der Bachelor“

Nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau und Barkeeperin arbeitete Melanie Müller im Erotik-Business. Sie arbeitete als Erotik-Fotomodell und spielte in mehreren Erotikfilmen mit. Dabei trug sie den Künstlernamen „Scarlet Young“. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Melanie 2012 in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“.

Zum Durchbruch gelang es ihr schließlich mit der RTL-Show „Der Bachelor“, wo sie 2013 an der dritten Staffel teilnahm. In Folge 7 ging sie freiwillig. Später gab sie offen zu, dass sie die Show als Chance nutzte: „Ich habe beim Bachelor mitgemacht mit der Vision: Ich will irgendwie, mit aller Macht ins Fernsehen!“, erklärte sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Buchs im Interview mit ihrem Verlag „Eden Books“.

Den Höhepunkt ihrer Bekanntheit erreichte sie schließlich mit dem RTL-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 2014 nahm sie an der Dschungelshow teil und holte sich vor Larissa Marolt und Jochen Bendel sogar die Krone.

Melanie Müller: Streit bei „Promis unter Palmen“

Bis vor wenigen Wochen wurde in Thailand Staffel 2 von „Promis unter Palmen“ gedreht. Der Ausstrahlungsstart ist am 12. April 2021 auf Sat.1. Doch schon während der Dreharbeiten gab es Schlagzeilen. Laut „Bild“ hatte Melanie Müller Streit mit gleich zwei Kandidaten! Zunächst sei es zu einem handfesten Eklat zwischen ihr Currywurstmann Chris Töpperwien gekommen. Anschließend habe Sat.1 die Reißleine gezogen und Töpperwien aus der Show ausgeschlossen. Kurze Zeit später kam es zum nächsten Rauswurf.

Auch mit Reality Star Henrik Stoltenberg soll ein Streit eskaliert sein. „Bild“ berichtet von Drohgebärden gegenüber der ehemaligen Dschungelkönigin. Stoltenberg soll bereits abgereist sein. Ob der Streit ausgestrahlt wird, ist noch unklar. „Was in der Sendung passiert, erzählen wir in der Ausstrahlung im Frühjahr“, so eine Sprecherin von Sat.1.

Kürzlich veröffentlichte Müller einen Instagram-Post und kommentierte zur Show: „Ich kann das Erlebnis nur betrinken #promisunterpalmen“ – wir können definitiv gespannt sein, was uns in der Show erwartet!

Melanie Müller: Songs und Autobiografie

Nach ihrem Auftritt im Dschungelcamp nahm Melanie Müller weitere Projekte in Angriff. Mittlerweile ist sie auch als Schlagersängerin bekannt hatte bereits zahlreiche Auftritte im „Bierkönig“ auf Mallorca und in anderen Clubs. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 erschien ihre Single „Auf geht’s, Deutschland schießt ein Tor!“, die aber eher floppte.

Im Oktober 2014 erschien außerdem ihr Buch „Mach's Dir selbst, sonst macht’s Dir keiner - Vom Mauerblümchen zur Dschungelqueen“. Doch auch damit erzielte sie keinen Bestseller. In dem Buch verriet sie einige pikante Details aus ihrem Leben und ihrer Vergangenheit.

Youtube Melanie Müller – Deutschland schießt ein Tor!

Melanie Müller: Mann und Kinder

Am 24. November 2014 heiratete Melanie Müller ihren Manager Mike Blümer (55). Zunächst hielten sie das Ereignis geheim, denn die Heirat fand heimlich in den USA statt. Erst im Januar darauf verkündete sie ihr Eheversprechen öffentlich: „Er hatte Ring und Rose dabei, fiel vor mir auf die Knie“, sagte sie in einem Interview mit „Bild“. Mittlerweile hat sie mit Mike die beiden Kinder Mia Rose (*2017) und Matty (*2019).

