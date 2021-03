Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ 2021 startet am 12. April auf Sat.1. In der Reality-Show treten die Teilnehmer wieder den Kampf um die goldene Kokosnuss in Thailand an. Unter den neuen Kandidaten ist auch Giulia Siegel.

Giulia Siegel ist als DJane, Model und Schauspielerin bekannt. Außerdem ist sie Tochter des erfolgreichen Produzenten Ralph Siegel.

Freund, Kinder und Instagram – alle Infos und Fakten zu Giulia Siegel findet ihr hier.

Giulia Siegel Steckbrief: Alter, Kinder, Größe

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um das Model im Überblick:

Name: Giulia Siegel

Alter: 46

Geburtstag: 10.11.1974

Sternzeichen: Skorpion

Geburtsort: München

Wohnort: München

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 1,78 m

Beruf: DJane, Model, Moderatorin, Schauspielerin

Partner: Ludwig Heer

Kinder: drei

Giulia Siegel: Von „Playboy“ bis DJane

Giulia Siegel wollte es ohne die Unterstützung ihres berühmten Vaters Ralph Siegel ganz nach oben schaffen. Deswegen entschied sie sich schon mit 16 Jahren die Schule abzubrechen. 1991 schaffte sie es auf die großen Laufstege von Modeunternehmen wie Escada und Armani und war auf den Titelblättern von „Vogue“ und „Cosmopolitan“ zu sehen. Außerdem zog sie sich zweimal für den „Playboy“ aus.

Doch als DJane fand Giulia ihren Traumberuf und brachte zwischen 2007 und 2009 drei Singles heraus.

Giulia Siegel: Ludwig Heer, Trennung, Kinder

Das Model wurde 1995 zum ersten Mal Mutter ihres Sohnes Marlon. Den Vater ihres ältesten Sohnes hält sie jedoch geheim. Im Jahr 2000 heiratet sie den Unternehmer Hans Wehrmann, den Vater ihrer gemeinsamen Zwillinge Nathan und Mia. Nach acht Jahren Ehe ließen sich Wehrmann und Siegel scheiden. 2016 kam Giulia mit dem Profi-Koch Ludwig Heer zusammen. Ein Jahr später nahmen beide an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

„Promiboxen“, „Temptation Island“: Giulia Siegel im TV

Siegel konnte auch als Moderation überzeugen und moderierte TV-Shows wie „Schwupps“, „Taff Live“ und „Top of the Pops“. Die DJane hatte auch Auftritte als Schauspielerin bei Serien wie „Marienhof“, „Für alle Fälle Stefanie“ und „Eine wie keine“. 2009 nahm sie bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teil.

2020 siegte Giulia gegen Schlagersängerin Yvonne König bei der Sat.1-Show „Promiboxen“. Im selben Jahr war Siegel gemeinsam mit ihrem Freund Ludwig Heer bei der TVNow-Show „Temptation Island V.I.P.“. Auf der Insel flirtete der Chefkoch mit den „Verführerinnen“ und Siegel erlitt deshalb sogar einen Nervenzusammenbruch vor laufender Kamera.

Ende 2020 war Siegel gemeinsam mit ihrem Freund Heer bei der TVNow-Show „Temptation Island V.I.P.“ zu sehen.

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die Teilnehmer bei „Promis unter Palmen“ 2021

In der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“ nehmen zwölf Kandidaten teil. Alle mussten vorab 15 Tage lang in Quarantäne. Wer außer Giulia Siegel nach Thailand geflogen ist, erfahrt ihr hier: