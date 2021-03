„Promis unter Palmen“ 2021 startet am 12. April auf Sat.1. In der zweiten Staffel treten die Teilnehmer wieder den Kampf um die goldene Kokosnuss in Thailand an. Unter den neuen Kandidaten ist auch Elena Miras.

Die Reality-TV-Darstellerin wurde vor allem durch die Teilnahme an der Dating-Show „Love Island“ und „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt.

Vermögen, Kind und Instagram – alle Infos und Fakten zu Elena Miras findet ihr hier.

Elena Miras Steckbrief: Größe, Freund, Kind

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den TV-Reality-Star im Überblick:

Name: Elena Miras

Alter: 28

Geburtstag: 25.04.1992

Sternzeichen: Stier

Geburtsort: Schweiz

Wohnort: Zürich

Staatsangehörigkeit: Schweiz

Größe: 1,69 m

Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Moderatorin

Ex-Partner: Jan Sokolowsky, Mike Heiter

Kinder: Tochter Aylen

Elena Miras: Beruf und „Love Island“

Elena Miras ist zweisprachig aufgewachsen, sie spricht Deutsch und Spanisch. Bevor sie als Reality-Star durchgestartet ist, arbeitete sie als Account Managerin bei einem schweizerischen Telefonanbieter. Miras wurde 2017 durch die Teilnahme an der RTL2-Show „Love Island“ bekannt.

Die Halb-Spanierin gewann die Dating-Show gemeinsam mit Jan Sokolowsky. Kurze Zeit später trennte er sich jedoch von ihr.

Elena Miras: Mike Heiter, Trennung, Tochter

Die Schweizerin blieb nicht lange Single, denn sie kam mit dem drittplatzierten „Love Island“-Kandidaten Mike Heiter zusammen. Ein Jahr später wurde Elena schwanger. Die beiden wurden im August 2018 Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Aylen.

2019 nahmen sie zuammen an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil und gewannen die Staffel. Im September 2020 trennte sich das Paar.

„Dschungelcamp“ bis „Promiboxen“: Elena Miras im TV

Im Jahr nach ihrem Sieg beim „Sommerhaus“ war Miras Kandidatin im Dschungelcamp. Gemeinsam Mike Heiter moderierte sie im selben Jahr noch die Reality-Show „Just Tattoo Of Us“, außerdem war Miras im September 2020 beim „Sat.1 Promiboxen“ dabei.

Elena Miras Vermögen: So viel verdient der Reality-Star

Vermögen laut der Internetseite dasvermoegen.com auf 600.000 Euro geschätzt. Wie viel Elena Miras genau auf ihrem Konto hat, ist nicht bekannt. Durch die Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Sendungen und mehr als 570.000 Followern auf Instagram wird ihrlaut der Internetseite dasvermoegen.com aufgeschätzt.

Die Teilnehmer bei „Promis unter Palmen“ 2021

In der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“ nehmen zwölf Kandidaten teil. Alle mussten vorab 15 Tage lang in Quarantäne. Wer außer Marcus Prinz von Anhalt nach Thailand geflogen ist, erfahrt ihr hier: