Am 12. April 2021 startet „Promis unter Palmen“ auf Sat.1. Mit dabei ist Calvin Kleinen. Der 29-Jährige war bereits in diversen TV-Formaten und Shows zu sehen, wie zum Beispiel „Die Festspiele der Reality-Stars“ oder auch bei „Temptation Island VIP“. Hier im Porträt stellen wir euch den Reality-Star näher vor.

Alle Infos zu Calvin Kleinen, seinem Leben und seiner Karriere findet ihr in diesem Porträt.

Calvin Kleinen Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Name: Calvin Kleinen

Alter: 29

Geschlecht: männlich

Geburtstag: 4. Oktober 1992

Sternzeichen: Fische

Geburtsort: Übach-Palenberg (NRW)

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 183 cm

Calvin Kleinen – richtiger Name?

Wer seinen Namen hört, stutzt erstmal. Calvin Kleinen. Was direkt an den berühmten Modedesigner Calvin Klein erinnert, scheint kein Künstlername zu sein. Zumindest findet sich online kein Hinweis darauf, dass Calvin Kleinen nicht der echte Name des 29-Jährigen ist.

Calvin Kleinen – Song

Durch seine skandalreiche Teilnahme an der Dating-Show „Temptation Island“ ist der TV-Macho bekannt geworden. Seitdem schafft er es immer wieder in die Schlagzeilen und nutzt die PR für seine Musik, die er unter dem Namen „Calvin92“ veröffentlicht. Vor wenigen Wochen sorgte er mit einem Song für Laura Müller für Aufsehen. „Laura, ich hab dir ein Lied geschrieben. Nur für dich“, beginnt das Lied, das sich an die junge Frau von Michael Wendler richtet. Es folgen diverse billige Anmachsprüchen wie „Sind deine Eltern Architekten, du bist so gut gebaut“.

Eine Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher kommentierte er mit: „Falls sich Laura vom Wendler trennen sollte, sag ihr bitte, dass ich trotz der Talentfreiheit sehr großes Interesse habe, sie zu treffen.“

Youtube Calvin Kleinen – Song „Laura“

Trennung von Freundin Roxy nach „Temptation Island VIP“

Sie wollten bei „Temptation Island VIP“ ihre Liebe testen und gingen nach der Sendung getrennte Wege: Die Trennung von Calvin Kleinen und seiner damaligen Freundin Roxy überraschte nach der Show eigentlich niemanden.

Vom ersten Tag an ging der heute 29-Jährige mit den Verführerinnen der Show auf Tuchfühlung und zum Ende hin spitzte sich die Lage immer weiter zu, bis es schließlich sogar zu heißen Küssen mit Single Sanja kam. Darüber hinaus sorgte Kleinen für Aufsehen, als er vor laufender Kamera masturbierte.

Beim Wiedersehen konnte Roxy nur noch resümieren: „Das ist einfach nur armselig, abartig, und sowas hat keine Frau verdient.“

