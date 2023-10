Der „Große Bruder“ öffnet schon bald wieder seine Tore auf Sat.1:geht am 20. November 2023 in eine neue Runde. Einer der Promis, die dann in Deutschlands berühmtesten TV-Container ziehen , ist. Die 29-Jährige wurde exklusiv beim Presse-Event zu Staffel 11 als Kandidatin vorgestellt.