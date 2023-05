Im vergangenen Jahr wagten sich bereits zum zehnten Mal Stars und Sternchen in Deutschlands berühmtesten TV-Container. Nachdem die Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“ bereits vor zahlreichen Monaten zu Ende gegangen ist, fragen sich Fans seitdem, wann Staffel 11 startet. 2022 ging die Show erstmals im Winter an den Start, während die Bewohner der Fernseh-WG in den Jahren zuvor immer im Sommer unter der Beobachtung des „Großen Bruders“ standen. Doch ist dies auch in diesem Jahr der Fall?

Wann startet „Promi Big Brother“ 2023? Was ist bereits über die Sendetermine bekannt? Und gibt es einen Stream auf Joyn? Wir geben euch einen ersten Überblick über die bisher bekannten Infos rund um die Ausstrahlung der 11. Staffel von „Promi Big Brother“.

Wann startet „Promi Big Brother“ 2023 auf Sat.1?

Kaum hatte der „Große Bruder“ seine Tore nach der Jubiläumsstaffel wieder geschlossen, wurde die Frage nach Staffel 11 laut. Ist schon ein Starttermin für 2023 bekannt? Diese Frage müssen wir aktuell noch verneinen. Nachdem es zum Jubiläum erstmals eine Winter-Edition der Reality-Show gab, ist auch noch unklar, ob Sat.1 zurück zur bisherigen Ausstrahlung im Sommer geht, oder zukünftig an der Winter-Ausgabe festhält.

„Promi Big Brother“ 2023: Sind schon Sendetermine bekannt?

Nachdem noch nicht klar ist, wann die elfte Staffel auf Sat.1 an den Start geht, gibt es folglich auch noch keine Sendetermine. In der vergangenen Staffel liefen die erste Folge und das Finale zur Primetime, alle anderen täglichen Live-Shows begannen um 22:15 Uhr.

Sobald der Sender hierzu Infos für 2023 veröffentlicht, findet ihr diese hier.

„Promi Big Brother“ 2023: Stream in der Mediathek und auf Joyn

Was schon mal sicher sein dürfte: Die Folgen von „Promi Big Brother“ werden auch 2023 wieder im Stream auf Joyn verfügbar sein. Entweder könnt ihr sie dort parallel zur Ausstrahlung streamen oder sie euch als Wiederholung im Nachhinein ansehen.

Das sind die bisherigen Gewinner von „Promi Big Brother“

Von der Reality-TV-Ikone, über den Fußballer – bereits zehnmal wurde bei „Promi Big Brother“ bisher eine Gewinnerin oder ein Gewinner gekürt. Wer in den vergangenen Staffeln auf Platz 1 der Show landete, zeigen wir euch hier in der Übersicht: